Horoscopes pour chaque signe du zodiaque le 24 mai – La Lune est en Sagittaire

C’est une journée puissante, signes du zodiaque. La Lune transitera par le Sagittaire. La Lune rencontrera Mars, apportant de l’intensité à nos émotions. Nous tolérons moins les restrictions et désirons l’aventure, le plaisir et plus de liberté. Voici comment ces énergies affectent notre horoscope quotidien pour chaque signe du zodiaque ce jeudi.

Horoscope du 24 mai de chaque signe du zodiaque.

Bélier (21 mars – 19 avril)

Vous avez encore le temps de planifier votre prochaine aventure, Bélier. La magnifique Pleine Lune a intensifié votre désir d’apprendre à travers des expériences de vie amusantes et agréables. C’est le moment idéal pour prendre vos désirs au sérieux et planifier quelque chose d’imprévisible. Écrivez une liste; créez peut-être votre liste de choses à faire et mettez en tête la première que vous aimeriez aborder avant la fin de cette année.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Vous vivez sans peur, vous pouvez donc repousser les limites et partager à outrance vos pensées. Cependant, même si cela vous convient, ce n’est peut-être pas le bon moment. La franchise peut être appropriée dans les bonnes circonstances. Ainsi, le meilleur conseil lors d’une Lune en Sagittaire est de mesurer soigneusement vos paroles. L’honnêteté est toujours la meilleure politique, mais la patience aussi.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

C’est toujours agréable quand il se passe quelque chose dans votre vie amoureuse, n’est-ce pas ? La Lune en Sagittaire pourrait révéler une situation sur le point de s’améliorer, mais seulement lorsqu’un changement de mentalité se produit en vous. Êtes-vous rancunier? Avez-vous l’impression de devoir résoudre un problème ou régler quelques affaires personnelles avant de vous ouvrir à l’amour ? C’est le moment de le faire. La Lune et l’univers sont de votre côté.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Se concentrer sur sa santé signifie que vous devez prendre le temps de le faire. La vie peut vous entraîner dans différentes directions et vous avez l’impression qu’il n’y a pas assez d’heures dans une journée. La Lune en Sagittaire continue de vous inviter à faire de votre santé et de votre bien-être une priorité. Quels obstacles pouvez-vous éliminer de vos activités quotidiennes qui entravent vos chances d’aller au gymnase ou de marcher ? Comparez leur valeur à votre qualité de vie, puis commencez à les supprimer.

Lion (23 juillet – 22 août)

L’amour est toujours la bonne réponse, mais il existe de nombreux types d’amour sur lesquels se concentrer. Lequel vous intéresse le plus ? Peut-être souhaitez-vous vous lancer dans un projet passionnant ou commencer à être créatif, à créer des objets d’art et d’artisanat. Avec le week-end férié, prévoyez de faire une fois du début à la fin. Voyez ce que vous pouvez compléter. Peut-être une couronne pour votre porte d’entrée ou peindre un mur dans une couleur que vous aimez vraiment. N’y pensez pas trop. Agissez et faites ce que vous voulez faire ; ça va être amusant!

Vierge (23 août – 22 septembre)

Vous n’aimerez peut-être pas prendre les devants sur quelque chose qui prend trop de temps, mais on pourrait vous demander de diriger une équipe au travail ou de remplacer un collègue pendant son absence. La Lune est en Sagittaire, attirant l’attention sur votre secteur d’autorité, ce qui peut vous positionner comme une personne incontournable au bureau. Cela peut être le début de davantage de responsabilités et pourrait faire prendre à votre carrière une direction nouvelle et passionnante.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Si vous aimez socialiser, sortir avec des amis et prendre un thé, c’est le moment de planifier une soirée en amoureux avec vos meilleurs amis. La Lune Sagittaire peut faire ressortir les meilleures conversations entre bons amis. Si cela fait un moment et que vous avez besoin de vous tenir au courant des dernières nouvelles en matière de relations, voyez qui est disponible pour un brunch ou un dîner tard le soir et discutez toute la nuit.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Vous avez la réputation d’être possessif, mais vous partagez ouvertement ce que vous avez avec les autres et n’y réfléchissez pas à deux fois lorsque c’est fait. La Lune en Sagittaire vous permettra de tenir un inventaire de ce que vous possédez et de ce que vous pouvez utiliser. Si vous envisagez de faire un ménage en profondeur ce week-end, réfléchissez aux endroits où vous pouvez donner des objets et à ce que vous conserverez si vous essayez de réduire les choses que vous gardez chez vous.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Le changement est toujours positif, même dans les moments où l’on se demande si l’on fait la bonne chose. La Lune dans votre signe offre l’opportunité d’apprendre et de grandir grâce à vos expériences. C’est l’occasion pour vous de rayonner et de faire quelque chose pour vous-même. Planifiez quelques rendez-vous beauté, comme une manucure et une pédicure. Vous pouvez essayer une coiffure différente. Pensez à essayer une application qui vous donne de nouvelles idées pour un nouveau style de garde-robe si vous souhaitez changer votre look général.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

La Lune est en Sagittaire, attirant l’attention sur votre secteur spirituel, et s’il y a des choses que vous aimeriez faire pour vous aider à vous rapprocher de votre puissance supérieure, c’est le moment idéal pour les poursuivre. Vous pouvez commencer par prier et passer du temps à lire des livres spirituels. Pensez à visiter une église, un temple ou un lieu de culte et à ressentir l’énergie de cet espace sacré. Accordez-vous un moment de calme pour entrer dans votre esprit et vous connecter à votre nature spirituelle.

Verseau (20 janvier – 18 février)

C’est merveilleux de retrouver de vieux amis, mais il peut aussi être un peu difficile de décrocher le téléphone et d’appeler quand cela fait longtemps. Vous vous sentez un peu plus courageux que d’habitude pendant la Lune en Sagittaire. Vous trouverez peut-être le courage dont vous avez besoin pour tendre la main et briser la glace pour rattraper votre retard, voir comment les autres se portent et lancer une invitation à une visite pour maintenir l’élan.

Poissons (19 février – 20 mars)

Il est préférable d’être ouvert, honnête et transparent, même dans le monde des affaires américain, où vous pourriez vous sentir un peu réservé quant au partage de vos sentiments. Si vous avez quelque chose dont vous devez discuter, envisagez de parler à votre directeur des ressources humaines. Si un problème est plutôt de nature personnelle, envisagez de parler à votre programme d’aide aux employés pour obtenir une séance de conseil gratuite pour vous aider à gérer vos émotions.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.