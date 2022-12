Horoscopes Hebdomadaires BOSSIP: Semaine Du 11 Décembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, tout le monde sera sous l’effet du portail 12:12 et devrait continuer à travailler sur la scénarisation de sa meilleure vie dans son journal et se préparer à faire du vision boarding au sommet de l’année.

La saison du Sagittaire consiste à vivre à haute voix, avec passion et en s’amusant. Exploitez cette énergie dans votre vie quotidienne en choisissant la joie, en respectant votre hygiène spirituelle et en activant doucement les limites si nécessaire.

Très bien, voyons ce qui vous attend pour votre panneau cette semaine !

CAPRICORNE:

Alors que nous entrons dans la saison de votre anniversaire, Spirit vous demande de rester dans un état de gratitude, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes actuellement confronté. On vous demande de rechercher la leçon dans chaque situation et de simplement demander la grâce lorsque vous vous déplacez à travers et déplacez des montagnes.

DRAPEAU ROUGE: Si vous faites face à des choix difficiles, il est maintenant temps de passer du temps seul à méditer dessus et à demander que la clarté vienne à vous dans vos rêves.

POINT DOUX : Exploitez votre masculin divin pour vous aider à vous centrer davantage sur votre vérité, votre pouvoir et votre courage. Vous pouvez le faire en écoutant les méditations du chakra racine, en portant du rouge, de l’or et de l’orange, ou en prenant une activité vigoureuse (comme l’escalade).