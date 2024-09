Horoscopes de l’équinoxe d’automne pour chaque signe du zodiaque à partir du 22 septembre 2024

Les horoscopes de l’équinoxe d’automne sont ici pour chaque signe du zodiaque. Pendant l’ équinoxe d’automnele soleil se trouve directement au-dessus de l’équateur, ce qui donne lieu à des heures égales de jour et de nuit. Cette année, cela aura lieu le 22 septembre 2024, ce qui est important car cela marque le dernier jour de la saison de la Vierge. Au cours de cette période liminaire où le soleil passe d’un signe du zodiaque à un autre, les planètes Mercure et Vénus sont réparties entre la Vierge et la Balance, respectivement.

Sous cette énergie, notre approche de la résolution de problèmes (Mercure) est pratique et méthodique (Vierge). Nous éprouvons une attention presque névrotique aux détails, tandis que nos valeurs (Vénus) se déversent lourdement dans nos relations (Balance). Ce mélange pourrait créer des turbulences dans les relations interpersonnelles, mais n’ayez crainte. Alors que nous entrons dans les festivités d’automne, cette tension s’atténue. Avec la dernière part d’énergie de la Vierge, c’est le bon moment pour régler les derniers détails avant le début des activités automnales.

Veuillez noter que pendant cette période, nous serons au milieu de la saison des éclipses, une période remarquable où les secrets se révèlent, déclenchant souvent des changements rapides nécessaires pour corriger le cap ou trouver un meilleur chemin. C’est une période de changement d’énergies.

Voici les horoscopes de l’équinoxe d’automne pour chaque signe du zodiaque.

Bélier

Vous n’étiez pas dans votre élément pendant cette saison de la Vierge, Bélier, en ermite invétéré ? Probablement pas exprès, mais au cours des dernières semaines, il est probable que vous ayez consacré votre temps à résoudre des problèmes dans vos routines ou à biohacker votre corps pour plus d’efficacité, en concevant un emploi du temps qui vous permettait de travailler dur pendant la semaine et de vous amuser davantage le week-end.

À mesure que le soleil entre en Balance, vous serez contraint de sortir du mode ermite et invité à vous concentrer sur les relations que vous avez négligées. On dit que l’herbe est plus verte partout où vous l’arrosez, et dans ce cas, donner la priorité à vos relations de confiance s’avérera bénéfique car vous renforcerez le lien entre vous et vos proches.

Taureau

Je déteste vous le dire, Taureau, mais avec la fin de la saison de la Vierge, le temps de jeu est officiellement terminé. Alors que la saison de la Balance commence, il est temps de retrousser vos manches et de vous remettre au travail, aux routines et au travail de la vie quotidienne.

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rendre la tâche plus agréable à vos yeux en vous offrant des dossiers de couleurs coordonnées, une chaise pivotante ergonomique et une nouvelle bouteille d’eau pour encourager de saines habitudes d’hydratation. La Balance règne sur l’esthétique, alors n’hésitez pas à investir dans les bons matériaux et fournitures qui vous aideront non seulement à remettre les choses en ordre, mais aussi à réussir.

Gémeaux

Il est fort probable que la saison de la Vierge vous ait coupé le souffle, notamment en ce qui concerne les questions familiales et domestiques. La bonne nouvelle est que la saison de la Balance vous permet de vous détendre et de profiter d’un peu de repos et de récupération après le mois mouvementé qui a précédé.

Mais faites attention à vos dépenses, Gémeaux ! Ce n’est pas parce que vous pouvez vous le permettre que vous devez le faire. Faites en sorte de vous faire plaisir, mais pas au point de nuire à votre plaisir futur : on ne sait jamais quand des dépenses imprévues peuvent survenir.

Cancer

Pendant la saison de la Vierge, vous avez peut-être pris des mesures supplémentaires pour vous investir dans votre communauté, en prenant le temps de connaître vos voisins et de discuter avec des personnes qui partagent vos intérêts. À l’approche de la saison de la Balance, votre attention se tournera vers les affaires privées comme la maison et la famille. C’est le bon moment pour décorer votre maison, cuisiner une tempête et inviter la famille pour une réunion d’automne digne de ce nom.

Lion

Si la saison de la Vierge a été une période chargée, la saison de la Balance le sera encore plus, mais le genre de « chargement » que vous apprécierez, c’est promis ! La saison de la Vierge a peut-être été un peu contraignante, avec une paralysie de l’analyse ou un cas de perfectionnisme, mais la saison de la Balance vous fera sortir et participer à des événements sociaux tout au long de la saison.

Construire des relations clés au sein de votre communauté sera votre objectif principal, et si vous avez toujours rêvé de devenir un influenceur, c’est le moment de l’essayer.

Vierge

Alors que votre saison touche à sa fin, il est important de faire le point sur les nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre à l’entrée dans une nouvelle ère. Pour ce faire, la saison de la Balance vient vous aider à déterminer ce qui mérite votre temps, votre attention et vos ressources – des choses qui sont limitées. Vous serez probablement attiré dans de nombreuses directions, mais n’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de répondre à tous les appels.

Si vous essayez de surmonter votre tendance à vouloir plaire aux autres ou votre besoin d’être utile pour vous sentir digne de bonnes choses, cette saison mettra à l’épreuve le travail que vous avez accompli pour reconnaître vos excès. Puisque vous ne pouvez pas verser d’une tasse vide, n’oubliez pas de remplir votre tasse avant de verser aux autres. Bien que votre langage d’amour puisse être des actes de service, l’estime de soi et l’établissement de limites sont tout aussi importants.

Balance

La saison de la Vierge vous a peut-être confronté à des traits et des habitudes que vous avez hâte de développer et à d’autres que vous êtes prêt à laisser derrière vous. Pendant l’équinoxe d’automne, prenez le temps de réfléchir à la personne que vous devenez, pratiquez la gratitude et faites savoir aux gens à quel point leur présence a eu un impact sur votre année.

Alors que le monde vous célèbre pendant les quatre prochaines semaines, il est important de célébrer ceux qui ont rendu votre année significative. Bonne saison des naissances, Balance !

Scorpion

La saison de la Vierge a suscité chez vous le désir d’élargir votre réseau et de rencontrer le plus de personnes possible. Après avoir rassemblé suffisamment de contacts pour faire des choix de carrière sérieux, la saison de la Balance apporte une pause bien nécessaire (mais plutôt ennuyeuse) vous encourageant à faire le point sur votre année. Sans cette réflexion, les erreurs et l’auto-sabotage pourraient entraver votre réussite lorsque c’est votre saison, Scorpion !

La Balance règne sur les relations étroites, et même si vos problèmes de confiance sont légendaires et qu’il vous faut un certain temps pour vous rapprocher des gens, il est possible qu’un « premier jour » puisse vous jeter un nouveau mauvais œil. Renseignez-vous auprès des gens pendant que vous en avez le temps.

Sagittaire

Après une saison Vierge tourbillonnante, il est temps de reprendre son souffle, Sagittaire. La saison Balance apporte le vent de fraîcheur que vous avez commandé. Après avoir établi votre réputation, il est temps de côtoyer des personnes distinguées et d’élargir votre réseau.

Attention cependant, c’est aussi le moment où vous risquez de froisser certains et de vous faire des rivaux. Quoi qu’il en soit, un rival n’est qu’une raison de plus pour être le meilleur dans ce que vous faites, n’est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas pour des détails et profitez de l’attention tant qu’elle dure.

Capricorne

Il est temps de poser les livres, de vous brosser les cheveux et d’enfiler cette tenue que vous avez gardée pour une occasion spéciale, car l’équinoxe d’automne marque votre moment de briller. Si la saison de la Vierge était le moment où vous étudiiez la pédagogie et les concepts théoriques, la saison de la Balance est le moment d’appliquer ce que vous avez appris dans la vie réelle et d’éblouir le public tout en vous construisant une réputation stellaire et en obtenant une position plus élevée dans votre carrière et votre statut.

Verseau

Même si la saison de la Vierge vous a peut-être laissé à court d’argent après toutes ces soldes et ces sorties nocturnes de la fête du Travail, la bonne nouvelle est que la saison de la Balance vous permet de vous concentrer sur des choses qui fascinent et piquent votre curiosité. Lisez un livre, surfez sur Internet, visitez une institution culturelle gratuite (musée, bibliothèque, etc.), inscrivez-vous à une conférence (bonjour l’essai Masterclass) et engagez des conversations intéressantes avec d’autres apprenants. C’est le moment pour vous d’élargir votre esprit pendant que votre portefeuille se rétablit.

Poissons

La saison de la Vierge est une période où tout le monde voulait un morceau de vous, et vous, l’âme toujours généreuse, vous vous êtes donnée à qui vous le demandait. Avant de vous épuiser, la saison de la Balance arrive pour vous aider à redéfinir vos besoins dans vos relations. Il est temps d’être honnête à propos des preneurs dans vos relations, de les laisser partir et d’équilibrer la balance une fois pour toutes.

