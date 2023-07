Horoscopes de la semaine du 9 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Mars est en Vierge du 10 juillet au 27 août 2023.

Ce poste est idéal pour entreprendre des tâches énormes et se frayer un chemin vers le succès. Vous constaterez que vous pouvez également être plus critique vis-à-vis de vous-même et des autres, peu importe ce à quoi cela ressemble.

Vous serez probablement amené à jeûner naturellement ou à commencer une sorte de programme de remise en forme.

N’oubliez pas de vous mettre dans une humeur dure ou critique chaque fois que vous vous sentez frustré pendant ce transit.

Et le 11 juillet, Mercure entre en Lion, ce qui peut nous donner aussi envie de foncer vers de grands rêves, mais contrairement au transit de Mars, vous voudrez simplement éviter tous les petits détails et « continuer le spectacle !

Ce sera certainement une semaine d’émotions en dents de scie… n’oubliez pas de méditer et de vous hydrater pour rester attentif et centré émotionnellement.