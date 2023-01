Horoscopes de la semaine du 9 janvier 2023

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, alors que les planètes se couchent et que nous baignons dans les suites de la Pleine Lune en Cancer le 1/6, je veux me concentrer sur la romance, l’amour et les relations (et les relations) pour tous les signes.

Alors que la nouvelle année commence et que Vénus s’installe dans le Verseau au cours de cette année spirituelle très chargée de l’ère du Verseau, les questions de cœur vont occuper le devant de la scène cette année.

Bien que nous puissions nous retrouver en contact avec l’inattendu (regardez au-delà des regards, des couleurs et des croyances)… Avec le collectif qui sort de la pandémie, une chose est claire : nous voulons et avons tous besoin d’un amour paisible et qui élargit l’âme.

Le temps pour jouer à des jeux et jouer avec les émotions d’une personne est en train de mourir.

Voyons donc ce qui se profile à l’horizon dans la voie de l’amour pour votre signe.

Notez que vous devriez également consulter les horoscopes pour vos signes de Vénus et de Lune, car ces planètes ont tendance à affecter un peu notre vie amoureuse.