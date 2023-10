Horoscopes de la semaine du 8 octobre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori — Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Beaucoup d’action dans le cosmos ce mois-ci et surtout cette semaine. Notez que nous sommes officiellement entrés dans la saison des éclipses, qui apporte toujours des changements radicaux, tant en interne qu’en externe.

Nous avons une éclipse solaire de nouvelle lune en Balance le 14 octobre qui nous permettra de réajuster nos partenariats de toutes sortes et de chercher à apporter équilibre et harmonie. Sous cette éclipse, préparez-vous à une fin brutale et rapide à des relations qui ne fonctionnent tout simplement pas. Cela sera particulièrement vrai pour ceux qui se trouvent dans des situations tumultueuses où la croissance stagne. N’oubliez pas que ce placement a du punch, alors préparez-vous encore une fois à des changements brusques.

En ce qui concerne les dates, Vénus est en Vierge du 8 octobre au 8 novembre 2023. C’est le moment idéal pour subir une chirurgie esthétique, se mettre dans la meilleure forme de votre vie ou enfin se lancer dans une thérapie. Les guérisons de tous types prospéreront sous ce transit.

Et enfin, Mars entre en Scorpion du 12 octobre 2023 au 24 novembre 2023. Ce transit contribuera à stimuler tous les objectifs de Vénus en Vierge car il nous permet d’être concentrés, passionnés et déterminés.

Vous constaterez peut-être également que sous ce transit, des capacités surnaturelles latentes peuvent faire surface. C’est le moment idéal pour vous lancer dans des études ou des carrières ésotériques si vous le souhaitez.

Profite de ta semaine.

