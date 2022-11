Horoscopes de la semaine du 6 novembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Comme je l’ai mentionné il y a quelques semaines, nous sommes en plein dans la saison des éclipses. La grande action planétaire de la semaine prochaine est la Pleine Lune/Eclipse Lunaire du 8 novembre en TAUREAU !

Juste pour récapituler – une pleine lune est un moment d’achèvement ou la boucle est bouclée. Cela peut être une période émotionnelle et ces émotions seront fortement ancrées vers n’importe quel signe que la Pleine Lune tombe dans le Taureau.

Une éclipse lunaire est une opportunité de créer un changement significatif dans votre vie. Ce changement peut survenir brusquement, car les éclipses lunaires ont tendance à vous apporter des informations à l’improviste.

Ainsi, non seulement cette Pleine Lune se produit dans le signe du Taureau, mais dans la saison du Scorpion.

Soyez prêt à ce que tout ce qui concerne vos revenus et les aspects de votre vie qui vous réconfortent et vous stabilise émotionnellement soit à examiner et éventuellement à changer rapidement.

Également en tant que maître des secrets, cette éclipse ancrée dans le Scorpion peut révéler certaines vérités que vous souhaiteriez n’avoir jamais connues, que vous ne vouliez pas connaître ou que vous êtes heureux d’avoir enfin découvertes.

En aparté, tout le monde devrait faire un simple rituel de magie de l’argent le 8. Procurez-vous une bougie dorée ou verte, allumez-la et notez sur un billet de 5 $ les trois principaux objectifs financiers que vous aimeriez voir se concrétiser au cours des 90 prochains jours.

N’éteignez pas la bougie, laissez-la s’éteindre d’elle-même et lisez la facture tous les jours jusqu’à ce que la bougie soit terminée, puis placez-la dans votre portefeuille jusqu’à ce que vos manifestations se réalisent.

Très bien, sautons dedans !

CAPRICORNE:

: Si vous avez fait appel à une âme sœur, sachez qu’il y aura deux choix dans l’année à venir. Un choix sera basé sur vos blessures intérieures non cicatrisées et l’autre sera basé sur la croissance à haute vibration qui est possible pour vous en ce moment. Si vous vous cachez toujours de vos courants émotionnels, vous attirerez un amant qui sera une dure leçon. Votre choix. DRAPEAU ROUGE: Certains d’entre vous ont exprimé leurs frustrations sur les mauvaises personnes. S’il vous plaît, arrêtez-vous et excusez-vous et méditez sur les problèmes et les schémas fondamentaux. POINT DOUX : Autour de votre anniversaire, attendez-vous à une augmentation de salaire ou à une augmentation de votre titre de poste. Travaillez un peu de magie de l’argent maintenant pour aider à ce manifeste.

