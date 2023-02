Horoscopes de la semaine du 5 février

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, nous ressentirons encore les effets de la Pleine Lune en Lion tout en approfondissant l’énergie loufoque du Verseau. C’est une excellente semaine pour exploiter votre énergie personnelle en vous concentrant sur la guérison de votre confiance en vous et de votre estime de soi grâce à votre chakra du plexus solaire. Cela peut facilement être fait en portant plus d’or et de jaune, en portant des cristaux comme la citrine et la calcite au miel et en écoutant des méditations d’autonomisation du plexus solaire.

Très bien, voyons ce que les astres vous réservent…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

À partir de cette semaine, il est essentiel que vous commenciez activement à vous purger de tous les traits et habitudes négatifs. Des choses telles que des dettes lourdement impayées, un manque de confiance, des combats inutiles et le fait d’être peu communicatif et têtu. La raison pour laquelle vous devez vous éloigner de cette énergie est que vous êtes au bord d’une course de chance vraiment puissante dans toutes les directions, mais les énergies ci-dessus sont de sérieux obstacles. Cherchez un thérapeute, un médium ou un guérisseur énergétique, et commencez à tenir un journal des ombres pour vraiment vous aider à surmonter cette énergie.

DRAPEAUX ROUGES: Attention à vos pieds ! Si vous avez eu une blessure au pied dans le passé ou si vous en ignorez actuellement une, allez-y et prenez-en soin immédiatement !

POINT DOUX : Apprenez quelques rituels de magie de l’argent pour vous aider à briser l’un des blocs ci-dessus afin que l’abondance puisse affluer plus rapidement et facilement.