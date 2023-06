Horoscopes de la semaine du 4 juin

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Le gros jeu cette semaine est que Vénus emménage en Lion le 5 et y reste jusqu’au 8 octobre ! C’est un très long transit pour Vénus et avec ce match, nous sommes très fiers de donner et de recevoir de l’amour, d’avoir l’air et de nous sentir glamour.

Nous sommes enclins à avoir besoin de plus d’attention et pouvons entrer dans de petites disputes simplement parce que notre ego est un peu meurtri.

Pour ceux qui sont dragueurs et/ou infidèles qui sont dans une relation – soyez conscient que sous ce transit, votre personne peut enfin vous quitter.

Sur une autre note, on dit que ce transit est bon pour l’argent qui traite de la chance comme gagner à la loterie ou parier sur la piste de course. Donc, si vous vous sentez si enclin, alors sortez et amusez-vous un peu.

