Horoscopes de la semaine du 4 décembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Le Capricorne qui arrive au plus fort de la saison Sag est honnêtement tellement CAPPY ! MDR.

Ce que je veux dire, c’est que le 6, Mercure entre en Capricorne nous plaçant dans un style de pensée pragmatique tandis que Vénus rejoint le train Cappy le 9, cimentant l’énergie pragmatique mais cette fois autour de l’amour. Attendez-vous à des ruptures inattendues, des gens qui commencent à faire respecter leurs limites même si les autres n’aiment pas, et en fait, surtout ceux qu’ils n’aiment pas.

Nous avons une pleine lune en Gémeaux le 7, ce qui est idéal pour une pensée créative suralimentée, se réunissant avec vos copines sur des tableaux de vision et des champions tout en luttant pour choisir entre le confort ou le saut inconnu pour quelque chose que nous voulons désespérément.

Très bien, voyons ce qui vous attend pour votre panneau cette semaine !

CAPRICORNE:

Avec Vénus et Mercure entrant dans votre signe cette semaine, préparez-vous à un conflit cœur/esprit dans à peu près tous les domaines de votre vie où vous avez été assis sur la clôture. Ce que l’Esprit suggère, c’est que vous preniez ce temps pour rester immobile et méditer pendant que la Pleine Lune arrive et revient le jour de votre anniversaire réel. Demandez des téléchargements et des conseils faciles à activer de vos anges.

DRAPEAU ROUGE: Si vous vivez dans une région froide, faites attention à l’inflammation de vos articulations – prenez des bains de sel très chauds et faites quelques étirements simples tous les matins.

POINT DOUX : Des portes et des opportunités vous seront ouvertes et à votre disposition dans le secteur des carrières au début de la nouvelle année. Es-tu prêt?