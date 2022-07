Horoscopes de la semaine du 31 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Le 4 août, Mercure entre en Vierge alors que le Soleil est encore en Lion. Cela nous amènera tous à passer en mode hypher-analyse (Vierge… hé ami anal) – et plus que disposés à «faire grand ou rentrer à la maison» (bonjour l’énergie du Lion) lorsqu’il s’agit de faire des changements radicaux dans notre dynamique relationnelle comme ainsi que l’encombrement sur le front intérieur.

Sous-jacent à cette grosse bouchée de vie se trouve le rare triple alignement entre Mars, Uranus sournois et le futur Nœud Nord avant, tous réunis dans le Taureau.

Avec ce double en-tête de stations de signes terrestres, attendez-vous à des changements rapides à la fois en vous-même et chez les autres et sachez que la scène mondiale peut s’effondrer encore plus en termes de politique et même de querelles de célébrités.

Même avec tout cela en baisse, cette semaine, je demande : vers quoi chaque signe doit-il vraiment s’éloigner et se pencher ?

Très bien, voyons ce qui nous attend pour les signes cette semaine.

CAPRICORNE:

Vous avez vu les drapeaux rouges d’une situation en cours et pourtant vous choisissez de détourner le regard. Cette semaine, cependant, vous allez être obligé de vous en occuper. Comprenez que vous pouvez le faire avec diplomatie et tact, mais quoi que vous décidiez, continuez. DRAPEAU ROUGE: La procrastination est votre ennemie cette semaine. Arrachez le pansement. POINT DOUX : Les portes qui mènent à l’abondance s’ouvriront pour vous – assurez-vous simplement de revérifier tous les contrats – et de revérifier tous les messages envoyés à la volée.

