Horoscopes de la semaine du 30 octobre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Nous sommes en pleine saison des éclipses et nous nous dirigeons vers une autre le 8 novembre après en avoir eu une le 25 octobre.

C’est la saison des changements rapides, de l’expansion rapide de l’âme et du travail dans l’ombre profonde – en particulier parce que cela se produit à travers le signe du Scorpion – qui traite de nos profondeurs sombres, de nos blessures intérieures d’enfant et de nos secrets enfermés.

En plus de cela, Jupiter (la planète de l’abondance) et Neptune (la planète du mysticisme) rétrogradent tous les deux en Poissons, le signe de l’ésotérisme, du féminin divin, et vont à l’intérieur.

Les mathématiques planétaires équivaut à aller profondément à l’intérieur, à prêter attention à nos rêves et à prendre ce temps en ce moment pour se concentrer sur devenir votre vrai moi.

Très bien, voyons ce qu’il y a dans les étoiles pour votre signe cette semaine… comme toujours, assurez-vous de lire également les horoscopes de vos signes Lune, Vénus et Mars.

CAPRICORNE:

: S’enraciner et être responsable est assez facile pour les Cappys à la vieille âme, mais cette semaine, l’univers veut que vous inauguriez un peu d’émerveillement et de magie enfantins et que vous libériez tout scepticisme. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont été chroniquement célibataires, car une rencontre amoureuse inattendue peut tomber sur vos genoux avant votre anniversaire. Aussi pour les parents débordés de jeunes enfants – la clé pour faire face est un peu plus de champagne et faire plaisir à votre enfant intérieur tout en le frappant davantage avec vos propres enfants. DRAPEAU ROUGE: Ce reniflement peut être lié à un problème de santé plus important, mieux vaut le vérifier. POINT DOUX : Une promotion ou une augmentation est en cours sur le front du travail – votre diligence raisonnable n’est pas passée inaperçue.

