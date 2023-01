Horoscopes de la semaine du 29 janvier

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Le couple rêveur Poissons-Lion est idéal pour rencontrer quelqu’un de nouveau de manière romantique, s’habiller de façon scandaleuse et sortir avec des amis (ou en faire de nouveaux) ainsi que pour prendre beaucoup de temps pour jouer et créer de nouvelles idées. En d’autres termes, suivez le cours que vous vouliez suivre ou écrivez ce livre ou réorganisez totalement votre garde-robe.

Cette semaine, nous entrons dans une pleine lune glorieuse en Lion le 5 février au plus fort de la saison du Verseau et avec Vénus stationnée en Poissons.

Très bien, voyons ce que les astres vous réservent…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Si vous vous sentez bloqué à la fois énergétiquement et mentalement, sachez que la réponse à la clarté réside dans le fait de consacrer quelques jours à vous connecter uniquement avec votre esprit afin que vous puissiez entendre la voix puissante en vous. Spirit suggère un court voyage local près ou dans la nature et écoute une poignée de méditations anti-anxiété tout en jeûnant et en demandant des conseils et de l’inspiration.

DRAPEAU ROUGE: Cette semaine, restez au courant de tous vos soldes bancaires ainsi que de toutes les factures liées aux taxes.

POINT DOUX : Si vous songez à démarrer un jardin de fruits et légumes (ou à rejoindre un jardin communautaire), c’est le moment idéal pour le faire.