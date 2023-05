Horoscopes de la semaine du 28 mai

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, l’accent est mis sur la prochaine Pleine Lune en Sagittaire le 3.

Les pleines lunes sont connues pour faire ressortir nos émotions et peuvent provoquer des bouleversements brusques bien nécessaires dans nos vies.

Dans cet esprit, lorsqu’il entre en Sagittaire, il peut vous inciter à être plus spontané, aventureux et un peu plus sauvage et libre sur la façon dont vous communiquez vos pensées et vos sentiments.

Pratiquez des méditations sur le chakra racine et des méditations sur le chakra de la gorge cette semaine et surtout sous la Pleine Lune pour garder votre énergie bien équilibrée entre l’ego, l’enfant intérieur et l’esprit libre sauvage.

Et surtout cette semaine, il est crucial de réfléchir à deux fois et de parler une fois ou même de se donner un jour ou deux avant de répondre à des situations bouleversantes.

