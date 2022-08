Horoscopes de la semaine du 28 août 2022

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, les planètes se refroidissent et nous traitons principalement de l’influence de l’après-Nouvelle Lune en Vierge à partir du 27 et du Soleil étant en Vierge, ce qui signifie que nous nous concentrerons fortement sur le nettoyage de nos maisons, de nos corps, de notre frontières et nos relations.

Donc, si vous vous retrouvez enfin à peaufiner des projets domestiques oubliés depuis longtemps ou à réduire les e-mails professionnels qui attendent une réponse depuis vos vacances… eh bien, vous pouvez remercier toute cette influence de la Vierge.

Étant donné que les planètes reculent cette semaine, j’ai décidé de puiser dans le royaume des anges pour les messages canalisés pour chaque signe afin de voir ce qui vous attend la semaine.

Entrez !

Très bien, voyons ce qui nous attend pour les signes cette semaine.

CAPRICORNE:

Vos anges vous guident pour que vous considériez votre foyer physique et votre foyer corporel comme un autel sacré, un espace sacré si vous voulez. Ils veulent que vous vous demandiez : où avez-vous négligé ces domaines de votre vie et comment vous en sentez-vous sur le plan émotionnel profond ? Ce n’est pas pour vous faire honte ou vous faire sentir comme une victime, mais plutôt pour vous donner un moment pour faire un inventaire approfondi et utiliser la magie de la saison de la Vierge pour faire les ajustements appropriés. DRAPEAUX ROUGES: Vous vous êtes amélioré avec le maintien de vos limites, mais il y a quelques membres clés de la famille (en vous regardant, les parents de jeunes enfants adultes et d’adolescents gâtés) qui n’ont pas encore reçu le mémo. Veuillez le livrer rapidement et diplomatiquement pour l’amélioration de votre propre santé mentale. POINT DOUX : Un nouveau parfum qui accueille la saison d’automne ira loin sur vos points de pouls à la fois les nuits de rendez-vous et lorsque vous sortez.

