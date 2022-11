Horoscopes de la semaine du 27 novembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, tout est plutôt froid et heureusement, car ces éclipses l’ont déclenché dans toutes les directions au cours des dernières semaines.

Prenez note que Neptune devient direct en Poissons 12/3 et avec Neptune direct, notre créativité est stimulée et nous nous sentons confiants de montrer ce côté de nous. Nous renonçons également à vouloir être trop pratiques et, en fait, nous pouvons nous sentir ridiculement optimistes quant à l’avenir, quelle que soit la situation actuelle. S’il vous plaît quoi qu’il arrive, gardez cette même énergie car nous pourrions tous l’utiliser collectivement.

Très bien, voyons ce qui vous attend cette semaine…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Certains d’entre vous ont cherché “maison”. Mais pas de manière traditionnelle, plutôt comme un endroit sûr à la fois dans votre corps émotionnel, vos partenariats et même la prochaine étape de votre carrière. Spirit vous demande de passer cette saison des fêtes dans la solitude et de tenir un journal et de remonter dans le temps à l’époque où vous étiez un peu plus jeune et peut-être un peu plus audacieux. Qu’est-ce que ce jeune audacieux que vous voulez vraiment être? Quelle était la vie/le style de rêve que vous imaginiez ? Il est maintenant temps de rentrer chez vous. DRAPEAU ROUGE: Les dons de guérison sont sur le point de s’épanouir alors que vous avez traversé une saison de changements ténébreux. Acceptez-les avec grâce même s’ils ne ressemblent pas à ce que vous pensiez qu’ils seraient. POINT DOUX : La transmutation de l’âme vers l’extérieur est sur vous… Préparez-vous à vous délecter de votre nouveau pouvoir.

Continuez à lire pour plus d’horoscopes BOSSIP !