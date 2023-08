Horoscopes de la semaine du 27 août

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori — Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Très bien, voyons ce qu’il y a dans les étoiles pour vous cette semaine !

CAPRICORNE:

Pourquoi insistez-vous pour utiliser votre esprit logique pour « réfléchir » à tous les signes et symboles magiques que vos anges gardiens vous ont envoyés ? Beaucoup d’entre vous ont fait de lourds rêves prophétiques cet été et des coïncidences quotidiennes, sans parler de voir Angel Numbers et d’entendre des paroles de chansons à couper le souffle qui correspondent parfaitement à votre réalité actuelle. Travaillez à trouver un équilibre entre le mental et le métaphysique et vous constaterez que vous êtes généralement plus à l’écoute et plus heureux.

DRAPEAU ROUGE: La Super Blue Moon de cette semaine vous fera vous sentir énervé… sortez à la salle de sport ou dormez.

POINT DOUX : Intensifiez votre jeu d’aromathérapie cette semaine pour aider à calmer les nerfs. Voici un indice : la lavande, le jasmin et le néroli peuvent vous mener loin.

