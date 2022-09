Horoscopes de la semaine du 25 septembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Nous sommes maintenant en plein essor de la saison de la Balance, qui apporte toujours un mélange d’anxiété et de glamour alors que nous essayons d’équilibrer notre ego et nos émotions. Et le 29 septembre, la planète amoureuse Vénus entre en Balance. La Balance est l’un des signes du zodiaque gouvernés par Vénus, c’est donc un placement délicieux pour la romance et la séduction.

Cette station nous incitera également à faire preuve d’empathie, de coopération et de gentillesse dans les domaines des partenariats.

Très bien, voyons ce qui vous attend cette semaine…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Préparez-vous aux leçons karmiques à venir au cours des prochaines semaines. Cela peut prendre la forme d’une nouvelle relation (platonique ou romantique) et elle sera remplie de dures vérités sur certains de vos éléments d’ombre qui ont besoin de guérison. Bien que ce ne soit pas facile, moins vous essayez de le nier, plus la transition se fera en douceur. Essayez juste de ne pas vous juger si durement.

DRAPEAU ROUGE: S’il y a un ami dont vous vous êtes éloigné, ce n’est pas dans votre imagination. Discutez pour aller au fond des choses et soyez prêt à partir si vous le devez.

POINT DOUX : Alors que nous entrons dans la saison de la Balance… prenez le temps de vraiment essayer de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs – les deux sont tout aussi importants.

Continuez à lire pour plus d’horoscopes BOSSIP !