Horoscopes de la semaine du 25 juin

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Préparez-vous pour une semaine très émouvante. Mercure est en Cancer du 26 juin au 11 juillet 2023 et avec lui viendra une grande élimination de ce qui ne vous sert pas. Cela comprendra les traumatismes non traités et les émotions qui y sont attachées, les relations qui ont suivi leur cours et les carrières qui ne sont plus alignées.

Pour ajouter à ces montagnes russes de chaos, Neptune rétrograde en Poissons le 30 juin, ce qui peut non seulement nous rendre encore plus émotifs, mais aussi bloquer les plans et les rêves. Mais cela est très probablement à votre avantage, car de nombreux plans qui ont été élaborés auparavant provenaient de nos blessures d’ombre non cicatrisées et une fois que nous aurons traversé cette période de guérison plus profonde, nous pourrions constater que ces plans n’étaient vraiment pas dans notre meilleur alignement.

Très bien, voyons ce que l’esprit vous réserve cette semaine.

Saviez-vous que vous pouvez réserver une lecture psychique avec ZYA sur ASKZYA.COM ? Utilisez le code BOSSIP10 pour 10 % de réduction. **Offre limitée.