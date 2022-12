Horoscopes de la semaine du 25 décembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Voyons ce qui vous attend pour votre enseigne cette semaine !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Quand vous y repensez, vous avez eu beaucoup de percées cette année. Cela pourrait ressembler à de nouveaux niveaux de conscience de soi grâce à l’exploration émotionnelle, à une toute nouvelle carrière et peut-être même à un sentiment renouvelé de clarifier ce qui vous maintient dans un état de joie et de gratitude. Je vous exhorte à ignorer tout intérêt pour les résolutions du Nouvel An et à simplement méditer sur ce que vous avez gagné personnellement, énergétiquement et spirituellement cette année et à vous féliciter d’avoir maintenu le cap.

DRAPEAU ROUGE: Certains invités de dernière minute peuvent surgir sur vous – et bien qu’ils ne soient pas vos favoris ni les pop-ups, à la fin, vous réaliserez que c’était la visite d’éclaircissement dont vous aviez besoin.

POINT DOUX : Sautez sur toutes les soldes d’après-vacances et offrez-vous une toute nouvelle garde-robe si vous en avez envie !