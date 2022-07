Horoscopes de la semaine du 24 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Les grands transits planétaires de cette semaine incluent une Nouvelle Lune en Lion le 28 et Jupiter rétrograde en Bélier le même jour. Notez que le soleil est en Lion avec Mercure, tandis que Vénus est en Cancer et Mars en Taureau.

Ce sont de puissantes combinaisons, car l’énergie du Lion concerne les grands projets, la grande mise en scène et les grandes opportunités. Sous la Nouvelle Lune, nous devrions faire des rituels pour le glamour, l’amour, l’argent et pour que toutes les routes soient ouvertes à nos plus grands désirs ; cependant, nous devons honorer les placements de Vénus et de Mars car ils peuvent amplifier nos rituels. Assurez-vous de creuser profondément dans votre cœur (Vénus-Cancer l’exige) et de bien comprendre ce que vous voulez pour votre vie personnelle, tout en tirant parti de ce Mars en Taureau pour mettre de l’ordre dans vos affaires financières et de santé.

Et avec toute cette énergie ardente – c’est la saison pour sortir – alors portez vos pièces puissantes les plus séduisantes – et sortez et soyez vu.

Une note clé avec Jupiter rétrograde en Bélier, c’est le bon moment pour repenser ou revenir sur vos objectifs financiers d’il y a plusieurs années pour voir où vous avez fait des progrès et où vous devez vous ajuster ou redéfinir vos stratégies.

Très bien, voyons ce qui nous attend pour les signes cette semaine.

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Cette nouvelle lune en Lion mettra en lumière vos amitiés. Prenez note de ceux qui se déversent en vous et de ceux qui ne le font pas. Ceux qui progressent réellement de la même manière que vous, quelles que soient les méthodes choisies. Observez, honorez la vérité de ce dont vous êtes témoin et planifiez en conséquence. DRAPEAU ROUGE: Passer du temps à méditer vous aidera plus que de vous laisser tomber devant Netflix. POINT DOUX : La gratitude est la clé de l’abondance. Au réveil chaque matin, pensez à trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de sortir du lit.

Continuez à lire pour plus d’horoscopes BOSSIP !