Horoscopes de la semaine du 23 octobre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Ouf pipi le cosmos arrive chaud !

Alors que nous nous glissons dans la saison du Scorpion, nous rencontrons de front une éclipse solaire de nouvelle lune dans ce signe le 25 octobre… cependant, attendez-vous à ressentir les effets de cette éclipse pour le reste du mois.

Avec cette éclipse du Scorpion, nous pouvons nous attendre à des luttes de pouvoir, à des fins dramatiques (ces attachements toxiques seront coupés, coupés) et, fondamentalement, à un dur entraînement dans notre alignement parfait ou plutôt notre dualité parfaite.

Vous pouvez utiliser cette énergie non seulement pour rappeler votre pouvoir (essayez quelques méditations sur le chakra du plexus solaire), mais vous pouvez aussi enfin rompre avec des situations qui n’en valent tout simplement pas la peine.

Cela sera particulièrement vrai pour ceux qui ont subi des traumatismes infantiles entraînant des dépendances ou une dépression. Vous en particulier pouvez vous retrouver capable de vous transformer complètement comme jamais auparavant.

C’est le moment idéal pour faire un rituel Road Opener Candle où vous allumez la bougie et appelez toutes les choses que vous voulez ou toutes les choses que vous voulez libérer.

Pour célébrer la saison des éclipses en Scorpion et la capacité d’avancer vers votre destin le plus élevé et le meilleur, je fournirai une affirmation puissante pour chaque signe.

Tenez-vous devant le miroir pendant 5 minutes par jour et dites cette affirmation à haute voix.

Une note planétaire de transit clé – Jupiter a la dernière partie de son transit rétrograde des Poissons à partir du 28. Cette influence nous ouvre non seulement spirituellement mais nous rend plus compatissants et ouverts d’esprit. Nous nous concentrons également sur les soins personnels et les soins aux autres. Nous avons tendance à attirer l’abondance en passant plus en mode don qu’en mode réception.

Il s’agit d’une juxtaposition intéressante avec l’éclipse solaire du Scorpion, car elle demande de se concentrer sur soi et de faire ce qui est le mieux pour soi malgré la déception des autres.

En bout de ligne – certains d’entre nous auront du mal émotionnellement cette semaine à fixer des limites et à couper les liens – tandis que d’autres prospéreront – en particulier ceux qui n’ont pas pu le faire dans le passé.

Évitez de faire des promesses grandioses, mais coupez certainement les liens qui vous ont longtemps tenu dans une impasse. Attendez-vous à ce que vos émotions basculent et au lieu de créer une histoire plus grande, permettez-vous simplement de ressentir les émotions.

Parce que si rien d’autre, les Scorpions savent comment ressentir leurs hauts et leurs bas, même s’ils sont silencieux.

Cette semaine, je canaliserai profondément les messages du cosmos et de la conscience collective de l’unité de l’âme pour des messages pour votre moi supérieur, votre connexion d’âme, votre progrès spirituel et pour vous aider à libérer toutes les choses qui vous maintiennent coincé dans la peur. , mais déguisé en confort.

La question primordiale est… Qu’est-ce que votre âme veut que vous sachiez en ce moment ?

Allons-y !

Très bien, voyons ce qu’il y a dans les étoiles pour votre signe cette semaine… comme toujours, assurez-vous de lire également les horoscopes de vos signes Lune, Vénus et Mars.

CAPRICORNE:

Votre peur d’aller de l’avant est liée à votre attachement excessif à votre mère/figure maternelle dans votre vie. Que la relation soit toxique ou douce, cette connexion déséquilibrée vous fait jouer petit dans les domaines de votre vie où vous ne réussissez pas. Si vous devenez trop grand pour avoir besoin de l’approbation de cette personne, quel est le pire qui puisse arriver ? Si vous réalisez des rêves qu’ils n’ont jamais pu réaliser, quel est le pire qui puisse arriver ? Si cela résonne, passez du temps à tenir un journal autour de cette idéologie tout en écoutant les méditations du chakra du cœur. DRAPEAU ROUGE: Faites des actes de foi cette semaine – même si l’atterrissage est chancelant, vous aurez encore quelques longueurs d’avance. AFFIRMATION DU MIROIR : « Je rappelle mon pouvoir. J’ai coupé toutes les cordes d’attachement malsaines qui ne me servent plus ni à mon moi le plus élevé.

