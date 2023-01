Horoscopes de la semaine du 22 janvier

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Nous pouvons également constater que nos limites personnelles sont plus difficiles à maintenir pendant que ces transits se produisent. Bien que cela puisse conduire à un chaos léger, cela peut également déclencher un niveau plus profond de conscience de soi.

Beaucoup d’entre nous seront attirés par ceux qui pensent et agissent différemment des masses. Mais ne devenez pas délirant et ignorez les drapeaux rouges flamboyants comme Vénus en Poissons voudra que vous le fassiez.

Très bien, voyons ce que les astres vous réservent…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Pour ceux d’entre vous qui sont confrontés à d’éventuelles mises à pied et/ou à des difficultés financières, sachez que tout cela se produit pour vous faire avancer dans une toute nouvelle direction. Cela sera particulièrement vrai pour ceux d’entre vous qui gagnent leur vie en faisant quelque chose que vous détestez secrètement. Au cours de cette transformation, votre seul travail consiste à suivre les désirs les plus sincères de votre cœur tout en gardant un œil sur votre solde bancaire.

DRAPEAU ROUGE: Ce n’est pas la saison pour forcer et pousser les choses à exister. Asseyez-vous et observez les modèles à l’intérieur de vous-même et avec les autres.

POINT DOUX : Le changement peut sembler difficile au début, mais à la fin, il apporte souvent d’énormes bénédictions. Restez attentif.