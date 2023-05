Horoscopes de la semaine du 21 mai

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Après une saison d’éclipses et la puissante Nouvelle Lune en Taureau la semaine dernière, nous ouvrons maintenant la porte cosmique dans le signe des Gémeaux alors que le Soleil (5/21) entre dans ce signe vorace et loquace. Sous cette énergie, attendez-vous à des fins abruptes, des partenariats inhabituels, des tas de commérages, des aventures scandaleuses et bien-être juste des montagnes russes émotionnelles.

Très bien, voyons ce que les astres vous réservent…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Dans la foulée de cette Nouvelle Lune en Taureau, beaucoup d’entre vous sont peut-être encore en train de prendre part à des ruptures inattendues ou à de grandes nouvelles de style thé chaud sur certaines personnes pendant la Nouvelle Lune. Quoi qu’il en soit, vous avez subi un changement émotionnel important au fur et à mesure que vous intégrez cette nouvelle situation, vous pouvez y aller doucement.

DRAPEAU ROUGE: Peu importe ce qui se passe, sachez que c’est dans votre intérêt à long terme, il est donc préférable de rester centré sur la gratitude et de vous concentrer sur le bien / ce que vous pouvez réellement changer.

POINT DOUX : Si vos émotions sont un peu déprimées, préparez-vous quelques bains sacrés cette semaine et assurez-vous d’inclure des sels de bain et vos huiles essentielles préférées.

Vous pouvez réserver une lecture avec ZYA à ASKZYA.COM. Utilisez le code BOSSIP10 pour 10 % de réduction. **Offre limitée.