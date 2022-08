Horoscopes de la semaine du 21 août 2022

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, nous (le Soleil) passons dans le signe de la Vierge le 22, ce qui peut nous donner envie de plonger dans les bonnes affaires, notre santé, de rafraîchir nos to-do-lists et d’analyser nos choix. Cela peut bien jouer avec Mercure emménageant en Balance le 25, car cela nous rend diplomates et amicaux lorsqu’il s’agit de traiter avec les autres et même de percevoir nos défauts. Ceci est crucial car la Vierge peut être trop dure lorsqu’il s’agit d’examiner les autres et soi-même.

La Nouvelle Lune en Vierge le 27 est un excellent moment pour entrer dans des scripts détaillés pour manifester votre plus grand avenir et même organiser une fête de tableau de vision tout en utilisant une bougie Road Opener afin que vous puissiez tirer parti du «faites-le et faites-le bien ” ambiance de la Vierge terreuse.

Très bien, voyons ce qui nous attend pour les signes cette semaine.

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Vous avez traversé l’essor émotionnel pendant la majeure partie de 2022 et maintenant l’univers veut que vous rassembliez vos leçons, essuyiez vos blessures et permettiez au monde de découvrir les fruits de votre travail. C’est le moment de se mettre sous les projecteurs, que ce soit sous les projecteurs de l’entreprise dans votre travail quotidien ou de poursuivre des rêves artistiques de longue date. Il est maintenant temps d’y aller. Utilisez la Nouvelle Lune de la Vierge pour tracer votre parcours. DRAPEAU ROUGE: Vous recevrez beaucoup de téléchargements perspicaces sur vos prochaines étapes de votre moi supérieur. Ne l’ignorez pas. POINT DOUX : Vos anges veulent que vous sachiez que votre période de soucis est bientôt terminée. La paix régnera.

Continuez à lire pour plus d’horoscopes BOSSIP !