Horoscopes de la semaine du 20 novembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Le soleil entre en Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre 2022. Avec le Soleil en Sagittaire, notre attention passe du besoin d’une connexion intime avec une personne et avec nous-mêmes, au désir d’atteindre le monde et de se connecter avec quelque chose de plus grand. que nous-mêmes. La clé ici est de ne pas trop s’engager ou de ne pas faire de grandes promesses grandioses qu’honnêtement nous ne pourrons jamais exécuter.

Nous avons également la Nouvelle Lune en Sagittaire le 23 novembre 2022.

La Nouvelle Lune en Sagittaire marque le début d’un nouveau cycle. Représentant de nouveaux commencements, la Nouvelle Lune se produit avec l’alignement du Soleil et de la Lune dans le signe de feu mutable du Sagittaire. C’est un moment où nous pouvons nous concentrer sur certains des traits constructifs du signe de l’Archer – optimiste, enthousiaste, aventureux, honnête, franc, indépendant – et réfléchir à la manière d’intégrer positivement ces qualités dans nos vies.

Très bien, voyons ce qui vous attend cette semaine…

CAPRICORNE:

: Vos rêves devraient être mis en place avec un peu de symbolisme au cours des prochaines semaines et ils mettent en évidence où Shadow Work est encore nécessaire. Ces messages proviennent de vos ancêtres car ils veulent que vous travailliez à la guérison de divers domaines de votre lignée en commençant par vos propres traumatismes. Regardez les horoscopes de la semaine dernière pour comprendre à quel point il est important que vous le fassiez en ce moment, surtout si vous êtes célibataire. DRAPEAU ROUGE: Il peut y avoir des licenciements massifs au travail cette semaine ou dans les semaines à venir – peu importe où vous vous situez dans votre entreprise, il est temps d’étoffer votre CV et de réhumidifier vos réseaux à la recherche de meilleures opportunités. POINT DOUX : Si vous avez eu une certaine confusion émotionnelle autour d’un domaine particulier de votre vie, sachez que l’eau apporte de la clarté. Cela peut être aller dans un plan d’eau, s’asseoir dans un bain ou même simplement boire plus d’eau tout en méditant.

