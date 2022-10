Horoscopes de la semaine du 2 octobre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Les premières semaines d’octobre constituent la plus grande partie de la saison Libra 2022, qui mettra en lumière nos partenariats (nouveaux et anciens), recherchant plus de plaisir et inaugurant un équilibre stratégique dans les domaines dont nous en avons le plus besoin.

C’est un moment idéal pour un nettoyage spirituel de la maison, du corps et de l’esprit ainsi que pour effectuer des rituels d’amour.

Le 9 octobre, nous avons une puissante Pleine Lune en Bélier. Sous cette énergie de leader effronté et intrépide, nous devons nous concentrer sur l’abandon des facteurs internes et externes qui entravent notre progression. Un rituel d’ouverture de route (prenez une bougie d’ouverture de route et écrivez ce que vous voulez libérer et brûlez-le à la lueur des bougies) sera formidable à faire sous cette lune ou écrivez une lettre de libération à quelqu’un dont vous avez besoin pour vous débarrasser des choses. (Vous pouvez choisir d’envoyer par la poste ou simplement de graver cette lettre, libérant ainsi toutes les émotions négatives.)

Très bien, voyons ce qui vous attend cette semaine…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Les thèmes autour des objectifs, de l’ego, de l’ambition et des échecs perçus de votre passé reviendront fortement cette semaine. Bien que vous souhaitiez peut-être rester assis là et ressasser où vous vous êtes trompé, ce n’est en fait pas le but de ces souvenirs qui affluent. C’est pour vous donner le temps de jeter un long regard sur votre vie au cours de la dernière décennie et de décider comment vous voulez avancer dans une nouvelle vie en 2023. La clé est de sortir de votre esprit logique et d’entrer dans votre corps émotionnel et de ne suivre que à travers les choses qui font du bien à votre âme. DRAPEAU ROUGE: Une nouvelle vie rajeunissante et amusante vous attend de l’autre côté de votre pensée trop critique. Libérez le brouillard cérébral ! POINT DOUX : Attendez-vous à ce qu’un message opportun se produise dans vos rêves cette semaine ! Cela pourrait être en ce qui concerne les finances ou une affaire familiale.

Continuez à lire pour plus d’horoscopes BOSSIP !