Horoscopes de la semaine du 2 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

En terminant n’oubliez pas de ressentir vos ressentis, de creuser profondément pour savoir ce qui fait naître vos déclencheurs et vos traumatismes afin de faciliter votre propre guérison. Et faites tout cela avec amour, gentillesse et sans jugement envers vous-même et les autres.

La Pleine Lune est un moment de culmination et la promesse d’accomplissement de ce qui a commencé à la Nouvelle Lune. C’est une période émotionnelle – une période de romance, de fécondation et de relations.

CAPRICORNE:

Prendre la parole est le thème qui reviendra pour beaucoup d’entre vous. Surtout si vous avez été élevé dans des foyers où les enfants étaient « vus et non entendus ». Prenez cette semaine et asseyez-vous avec votre journal pour travailler sur vos émotions, car vous serez déclenché par une variété de choses. Mais tout cela est à votre avantage car vous devez libérer de vieilles émotions refoulées dont vous n’êtes même pas conscient et, plus important encore, commencer à découvrir comment elles sont arrivées là en premier lieu.

DRAPEAU ROUGE: Assurez-vous d’être entouré de ceux qui déversent en vous autant que vous déversez en eux.

POINT DOUX : Avec la Pleine Lune dans votre signe, vous devriez certainement passer cette nuit à écouter des « méditations d’abondance sur YouTube ». Et oui c’est une chose.

