Horoscopes de la semaine du 1er octobre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori — Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Beaucoup seront encore sous l’influence de la SuperLune en Bélier à partir du 29 cette semaine, alors faites attention à votre tempérament et sachez qu’il n’est pas nécessaire de se précipiter dans de grands choix pour le moment. Le quatrième, Mercure entre en Balance, nous rendant tous un peu plus diplomates et voulant franchement jouer gentiment même si nous pouvons nous retrouver à tenir le bout du bâton. Cette période jusqu’au 22 nécessite une coupe pleine de grâce et une livre de bon sens. Nous apprendrons à équilibrer ce qui est le mieux pour soi et le collectif.

Saviez-vous que vous pouvez réserver une lecture psychique avec ZYA à ASKZYA.COM? Utilisez le code BOSSIP10 pour 10% de réduction. **Offre limitée.