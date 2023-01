Horoscopes de la semaine du 1er janvier 2023

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Vénus est en Verseau du 2 au 26 janvier 2023. Avec ce combo, préparez-vous à l’apparition de thèmes non conventionnels et de liberté, en particulier dans vos relations amoureuses. Nous aspirerons à des relations qui nous permettent d’être pleinement nous-mêmes – bizarreries et tout.

Le 6, nous avons une Pleine Lune en Cancer qui ajoute de l’huile sur le feu car c’est le moment venu d’entrer (ou d’approfondir) des partenariats romantiques qui fonctionnent – même si de l’extérieur – ils ne ressemblent pas à eux devraient.

Avec cette lune du Cancer, nous serons en opposition avec le soleil du Capricorne et bien que les deux signes soient connus pour être nourriciers – les Cancers sont plus maternels et plus doux et remplis d’empathie, tandis que le Capricorne est le père sévère qui veut vous apprendre à gérer votre émotions et votre argent.

Donc, si vous vous sentez un peu partout émotionnellement cette semaine, vous pouvez littéralement le blâmer sur ce jeu planétaire de cette semaine.

Si vous êtes célibataire, sortez et soyez actif, mais attendez février avant de prendre des engagements formels.