Horoscopes de la semaine du 18 septembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Les planètes sont à peu près toujours stationnées comme elles l’étaient la semaine dernière. Vénus en Vierge et presque tout le reste rétrograde. Ce qui signifie que c’est le moment idéal pour revenir à des projets inachevés ou même à des relations qui, selon vous, ont besoin d’un second souffle.

Notez que le 22, le Soleil entre en Balance et apporte avec lui un besoin de compromis, de recherche d’harmonie et d’équilibre et d’embellissement de vous-même ou de votre maison.

Très bien, voyons ce que les cartes ont en réserve pour votre signe cette semaine. Comme toujours, lisez non seulement votre signe solaire, mais tous vos principaux placements : Lune, Mars, Vénus, Jupiter.

Voici ce qui vous attend pour les panneaux cette semaine !

CAPRICORNE:

Pour ceux d’entre vous qui se sont cachés dans leur propre ombre, cette semaine, permettez-vous d’être audacieux. Puisez dans la méditation quotidienne et demandez-vous/à votre enfant intérieur ce qui vous rendrait vraiment le plus heureux en ce moment. Suivre ces appels intérieurs, même s’ils semblent ridicules, vous amène à vous sentir plus joyeux, peu importe ce qui vous arrive. DRAPEAU ROUGE: Gardez de la place pour vos échecs perçus ainsi que ceux des autres. Nous sommes tous dans un voyage d’apprentissage de la vérité divine universelle et individuelle. POINT DOUX : Une situation de logement qui vous a causé beaucoup de douleur, à vous ou à un être cher cette année, se terminera en douceur d’ici la fin octobre.

