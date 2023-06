Horoscopes de la semaine du 18 juin

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Beaucoup d’entre vous ressentiront le doux chaos de la nouvelle lune en Gémeaux qui est arrivée juste après minuit dimanche matin et c’est formidable – permettez-lui de vous pousser vers de nouveaux sommets créatifs et des conversations honnêtes et transparentes.

Plus tard dans la semaine, le 21, le Soleil entre en Cancer. Sous cette influence, nous devenons super émotifs, des corps à la maison et notre côté nourricier remonte à la surface. Vous aurez peut-être du mal à naviguer et à exprimer vos sentiments, mais c’est la leçon la plus importante de ce transit et beaucoup d’entre vous cette semaine auront l’occasion de le faire.