Horoscopes de la semaine du 18 décembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Le 20/12, Jupiter se déplace en Bélier, nous apportant une perspective renouvelée et l’ambition de saisir de nouvelles opportunités qui tombent miraculeusement sur nos genoux. Bien que nous voudrions avancer avec impétuosité, le Soleil entrant en Capricorne le 21 et la nouvelle lune correspondante (également à Cappy) le 23 nous feront faire une pause et nous forceront à réfléchir et à planifier de manière stratégique et méthodique.

La meilleure façon de travailler avec cette énergie est d’être vraiment excité et de voir très grand, mais de tout décomposer en petits plans faciles à exécuter.

L’énergie ardente et l’énergie terrestre produisent les meilleurs résultats lorsqu’elles travaillent côte à côte – en utilisant les meilleures parties de nos cerveaux droit et gauche ; nos cœurs et nos esprits.