Horoscopes de la semaine du 17 septembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori — Zya psychique.

Présentation d’Astro :

C’est le moment idéal pour sortir et être social, réorganiser votre garde-robe, commencer des rituels Self-Glamour et offrir à vous-même ou à votre amoureux de belles roses chaque semaine.

Très bien, voyons ce qu’il y a dans les étoiles pour vous cette semaine !

CAPRICORNE:

Quand est-ce que [some] d’entre vous décident de devenir martyr ? Trop d’entre vous ont assumé le rôle de capitaine en plaçant leurs besoins en dernier et se sont ensuite contrariés de manière passive et agressive lorsque d’autres le faisaient également.

Parlez et vivez à haute voix même si votre vérité et votre voix rendent la situation gênante pour les autres. Et alors? C’est une bonne chose parce qu’alors vous pouvez libérer ceux qui cherchent à simplement prendre et appeler ceux qui souhaitent remplir votre coupe également. Soyez également observateur de soi et fixez-vous des limites avec vous-même dans les moments où vous devenez un martyr.

DRAPEAU ROUGE: Toute condition médicale tenace peut bientôt atteindre un stade aigu – il est préférable d’aller les vérifier le plus tôt possible.

POINT DOUX : Si vous envisagez un changement radical de carrière, les lignes sont alignées pour que vous puissiez faire quelque chose d’extrêmement créatif.

