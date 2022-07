Horoscopes de la semaine du 17 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Ouf les planètes sont occupées cette semaine. Tout d’abord le mardi 19 juillet, Mercure entre en Lion et Chiron rétrograde en Bélier, puis le 22, nous entrons dans le signe du Lion.

En fin de compte, il fait littéralement chaud ici avec toute cette énergie de signe de feu…

Lorsque Mercure, la planète de la communication et de la pensée, se déplace vers le Lion, cela signifie que nous voulons planifier et planifier en grand – nous ne nous soucions pas des détails, nous voulons simplement faire des actes de foi. La meilleure façon de faire en sorte que cela fonctionne pour vous est de saisir votre journal et de rédiger à quoi vous voulez que votre vie entière ressemble au cours des 24 prochains mois. Notez ces gros gros gros buts, puis plus tard dans la semaine, commencez à les décomposer en petits objectifs. Je suggérerais de le faire avant la fin de la semaine.

Chiron, qui représente nos blessures profondes et comment nous pouvons les surmonter en entrant dans le Lion, signifie que nous devons nous préparer à de grandes révélations sur notre véritable identité, un traumatisme caché peut apparaître à la surface et les gens que vous connaissez (auto-inclus ) peut être déclenché facilement et commencer à agir. Cette planète stationnée rétrograde en Bélier signifie que beaucoup de nos anciennes frontières foulées aux pieds seront réexaminées et reconstruites. Cette belle créature dure 5 mois. Gardez votre thérapeute et votre mouchoir à portée de main et essayez de consigner vos émotions quotidiennement… le trajet sera profondément haut et profondément bas, mais la guérison n’est-elle jamais terminée ?

C’est le moment idéal pour nettoyer votre alimentation et commencer et maintenir une pratique de méditation, de tai-chi ou de yoga pour vous aider à stabiliser votre corps émotionnel.

Très bien, voyons ce qui nous attend pour les signes cette semaine.

CAPRICORNE:

2022 a été une année de lourds bouleversements émotionnels pour toi Cappy et tu l’as traversé comme un champion. Sachez que le soulagement est proche – en particulier pour ceux d’entre vous qui souhaitent avoir des conversations difficiles, faire le travail de l’enfant intérieur et nettoyer les dépendances persistantes. DRAPEAU ROUGE: Certains problèmes liés au travail ont des détails qui vous sont actuellement cachés. Asseyez-vous à l’autel de vos ancêtres et demandez-leur de vous aider à tout vous révéler. POINT DOUX : De douces nouvelles amitiés se profilent à l’horizon – utilisez votre discernement car tout le monde n’est pas pour tout le monde.

