Horoscopes de la semaine du 16 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

La Nouvelle Lune en Cancer le 17 est un bon moment pour s’engager dans des objectifs personnels d’apprendre à exprimer pleinement nos émotions les plus profondes tout en établissant des limites importantes avec les autres.

C’est aussi le moment idéal pour faire appel à un soutien émotionnel et libérer ceux qui ne font que prendre de notre « tasse » sans jamais nous rendre la pareille. Si vous avez un autel, assurez-vous de remplir les tasses de vos ancêtres avec de l’eau fraîche ainsi que les plantes de votre maison.

Le 22 juillet, Vénus est rétrograde dans le signe du Lion jusqu’au 3 septembre.

Au cours de ces rétrogrades vénitiens, nous repensons vraiment ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous dans nos relations fondamentales, notre santé, notre apparence personnelle et même la façon dont nous percevons notre attrait. Le loger en Lion ne fera qu’amplifier ces énergies. C’est le moment idéal pour prendre soin de soi, mais restez à l’écart de tout traitement de beauté permanent, comme une chirurgie non essentielle.

