Horoscopes de la semaine du 15 janvier

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Le Soleil entre en Verseau du 20 janvier au 18 février 2023.

Pendant ce temps, nous sommes enthousiasmés par les connaissances, l’expérience et les idéaux originaux.

Nous voulons innover ou cherchons à apporter cette énergie dans notre réalité quotidienne, ce qui signifie que nous chercherons honnêtement à nous libérer du jugement et du changement.

Le collectif conscient ira plus loin dans la conscience spirituelle et métaphysique tout en remettant en question les «ordres de marche» du monde 3D (objets matériels, mariage, enfants, carrière.)

La bonne chose à ce sujet est que nous aurons une fusion de nos cœurs et de nos esprits alors que nous nous redéfinissons nous-mêmes et nos désirs les plus profonds.

Sous la Nouvelle Lune en Verseau le 21 janvier, passez du temps à vous réunir avec des amis et à discuter de vos désirs les plus profonds et de toutes les parties «étranges» de vous-même que vous jugez indignes.

N’hésitez pas à faire un tableau de visualisation, mais cette fois, concentrez-vous sur les changements émotionnels que vous souhaitez opérer.