C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Cette semaine, nous avons le combo enivrant de la nouvelle arrivée de Vénus en Vierge (9/5), de Mercure rétrograde en Balance (9/10) et de la Lune en Taureau à partir du 9/13. Ces trois-là auront une lourde influence sur nos indulgences, notre esthétique, notre besoin de confort et de stabilité, et l’utilisation de la puissance de notre discernement.

Si vous avez un placement proéminent (Soleil, Lune, Mercure, Mars, Jupiter, Vénus) dans l’un de ces signes, vous serez alors plus profondément affecté.

Nous apprendrons rapidement où se trouvent nos limites et une meilleure façon de les faire respecter.

Vous voudrez peut-être vous adonner à de vieilles habitudes pas si bonnes à table et faire du shopping en ligne (influence Taureau/Balance) ou revenir à des façons plus saines d’être à la fois physiquement et émotionnellement (influence Vierge).

Quoi qu’il arrive, ne faites pas de plans, de promesses ou d’achats grandioses avant la fin de la saison rétrograde.

Bon, allons-y…

Voici ce qui vous attend pour les panneaux cette semaine !

CAPRICORNE:

La bonne fortune est en route vers vous via des amitiés de longue date et peut-être un ex-collègue ou deux. Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un emploi, c’est le bon moment pour mettre à jour votre CV et faire tourner le bloc avec lui sur LinkedIn. DRAPEAU ROUGE: Une attitude de gratitude vous maintient dans l’alignement divin même dans vos jours les plus difficiles. Restez centré. POINT DOUX : 2022 a été une année de transformation émotionnelle pour beaucoup d’entre vous – certaines d’entre elles ont été douloureuses, mais sachez qu’en décembre, les choses deviendront limpides et franchement douces.

