Horoscopes de la semaine du 11 juin

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori – Zya psychique.

Présentation d’Astro :

Prenez note que nous sommes toujours sous l’influence du Soleil en Gémeaux et que nous sommes donc propulsés pour être littéralement de meilleurs communicateurs, parler davantage avec le cœur et éventuellement relancer des projets créatifs oubliés depuis longtemps.

Très bien, voyons ce que les astres vous réservent…

Source : iOne Digital / Tommy de Yampert

CAPRICORNE:

Combien d’entre vous conservent de l’espace et offrent un soutien émotionnel (et soyons honnêtes, financier) à ceux qui ne rendent jamais la pareille ? Spirit demande que si cela frappe à la maison, il est maintenant temps d’appeler les utilisateurs ou simplement de passer silencieusement au noir sur eux. Assez, c’est littéralement assez et certains de ces farceurs ne vous rendront jamais la pareille – ils sont tout simplement incapables.

DRAPEAU ROUGE: Des conclusions sont à portée de main sur un projet spécial qui doit être terminé et/ou une situation juridique. Bien qu’il ne se ferme pas comme vous l’aimez, recherchez la doublure argentée et passez à autre chose.

POINT DOUX : Votre garde-robe de printemps a besoin d’être renouvelée. Commencez par revendiquer une nouvelle couleur de signature, puis ajoutez quelques accessoires clés.