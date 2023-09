Horoscopes de la semaine du 10 septembre

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre favori — Zya psychique.

Nous avons une Nouvelle Lune en Vierge le 14 et Mercure sort de rétrograde le 15 et des stations directes en Vierge également. C’est une période formidable pour atteindre certains objectifs du quatrième trimestre, tant sur le plan professionnel que personnel. Utilisez cette énergie pour dresser des listes (et les cocher), démarrer un nouveau régime de santé, redécorer complètement votre maison ou même démarrer ou développer une idée d’entreprise. Pour les personnes occupant des postes d’autorité et/ou les entrepreneurs, c’est également le moment optimal pour mettre en place vos systèmes et embaucher/licencier si nécessaire. L’ordre est le thème de cette semaine. Allons s’en approprier!

