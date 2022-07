Horoscopes de la semaine du 10 juillet

C’est une nouvelle semaine et nous sommes de retour avec une toute nouvelle série d’horoscopes pour vous aider à planifier la semaine à venir en vérifiant ce que les étoiles vous réservent !

Voici une autre semaine de prévisions astrologiques, gracieuseté de notre préféré – Psychic Zya.

Présentation d’Astro :

Alors que le soleil traverse toujours le Cancer, nous sommes toujours sous l’influence de vouloir ralentir, passer du temps avec la famille, faire des câlins supplémentaires dans la chambre et satisfaire nos sentiments les plus profonds.

Tout cela est un beau baume pour cette prochaine Buck Supermoon en Capricorne qui atterrit le 13.

Ce signe de nez dur couplé au pouvoir d’une Supermoon agira comme la cloche proverbiale pour nous faire cesser de tergiverser et de nous relâcher dans les domaines de notre vie qui ont sérieusement besoin de guérison et de nettoyage.

Cette Super Lune en Capricorne affrontant la dernière lie de l’influence cancéreuse exposera nos désirs et nos ambitions les plus profonds et les plus profonds, tant en ce qui concerne notre travail, notre psyché que nos émotions.

De nombreuses ruptures se produiront, ainsi que des conversations clarifiantes sur des questions de cœur afin d’avancer ou non.

En ce qui concerne nos passions pour gagner un revenu, beaucoup se retrouveront à danser sur le dernier “Break My Soul” de Beyonce en remettant des lettres de démission pour poursuivre leur objectif le plus important et le plus centré sur le cœur.

Assurez-vous de lire le signe de votre Mars et de votre Lune, car nous aurons affaire à un grincement de cœur et de tête cette semaine.

D’accord, voyons comment cette super lune affectera chaque signe du zodiaque cette semaine.

Très bien, allons-y !

CAPRICORNE:

Cette semaine, vous ferez face au début de votre Mort de l’Ego. Cela causera un peu de confusion car vous vous débarrassez essentiellement d’une vieille fausse identité qui ne résonne plus. Ne le combattez pas, enregistrez plutôt vos sentiments et laissez ce qui doit disparaître – quitter votre vie. À l’automne, vous vous sentirez plus centré sur votre nouvelle réalité. DRAPEAU ROUGE: Protégez votre énergie et votre compte bancaire – suivez vos fonds de près car il peut y avoir des problèmes techniques. POINT DOUX : Passez du temps à ancrer votre chakra racine sur la plage la plus proche, promenez-vous le long du rivage et discutez avec vos guides spirituels car ils ont de nombreux téléchargements pour vous en ce moment.

