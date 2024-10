Horoscopes d’amour pour chaque signe du zodiaque du 2 octobre 2024

Le mercredi 2 octobre, les horoscopes amoureux de chaque signe du zodiaque sont impactés par la Nouvelle Lune et l’Éclipse Solaire en Balance. Le cycle d’éclipse en Bélier et Balance a commencé le 20 avril 2023 et se terminera le 29 mars 2025. Cette lunaison en Balance sera la dernière à se produire dans ce signe aérien dans le cadre de ce processus, ce qui signifie qu’il s’agit également d’un point de cumul. pour vous pendant votre voyage. Réfléchissez au 14 octobre 2023, au 25 mars 2024 et à ce qui se passe actuellement dans votre vie.

Toute cette énergie est destinée à vous aider à comprendre l’importance non seulement de l’équilibre, mais aussi de la façon d’aborder votre vie amoureuse avec un un sentiment de partenariat plus sain – mais cela rappelle également que vous ne pouvez pas faire cela en sacrifiant votre vérité intérieure.

Faites attention aux thèmes qui surgissent actuellement dans votre vie, sachant que même si quelque chose est en train de boucler la boucle, vous ne verrez pas encore le tableau complet. Au lieu de vous soucier de la façon dont tout cela va se passer, concentrez-vous sur la meilleure étape suivante que vous pouvez franchir et faites confiance au processus, car l’univers ne vous a pas amené à ce moment pour que ce soit tout ce qui vous est destiné.

L’horoscope amoureux pour chaque signe du zodiaque du mercredi 2 octobre 2024 :

Bélier

Portez une attention particulière aux événements qui se produisent aujourd’hui, Bélier, car cela vous obligera à aborder les choses comme vous-même. C’est une période de fin et de début dans votre vie, cependant, vous ne saurez peut-être pas ce qui se passera avant la fin octobre. N’oubliez pas d’incorporer ce que vous avez appris sur vous-même, notamment comment devenir un partenaire romantique en meilleure santé, et surveillez également toute décision rapide. À l’heure actuelle, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous rappeler que le pouvoir réside dans le contrôle de la façon dont vous abordez une situation amoureuse et dans l’attente d’avoir la clarté dont vous avez besoin pour faire des choix en matière d’amour.

Taureau

Cela peut être le nouveau départ dont vous rêvez, Taureau, mais vous devez vous assurer que vous vous donnez toujours la priorité. Même si vous aimez vous efforcer de tout avoir, cela ne signifie pas que vous pouvez tout avoir – tout le temps. Au lieu de cela, profitez-en pour faire quelque chose de spécial pour vous-même ; donnez-vous l’amour que vous méritez. Qu’il s’agisse de passer une soirée seul ou même de commencer enfin cette nouvelle routine de santé, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre relation en ce moment est de vous concentrer sur la façon dont vous pouvez mieux prendre soin de vous.

Gémeaux

Gémeaux, tant que vous savez dans votre cœur ce que vous voulez vraiment, vous ne vous tromperez jamais. Vous avez actuellement des opportunités pour un engagement plus profond dans votre vie, mais il est également possible qu’une certaine relation soit éclipsée de votre vie. Même si vous devez aborder les choses avec un certain niveau d’abandon, vous devez également être clair avec vous-même sur ce que vous voulez réellement. Essayez de ne rien laisser vous distraire, ni même de laisser les peurs vous gêner. En vous présentant de tout votre cœur, vous pourrez également savoir avec certitude si votre partenaire fait de même.

Cancer

La vie est censée être belle, Cancer, alors consacrez votre temps à la rendre belle. Pendant cette période, vous aurez peut-être davantage envie d’embellir votre espace de vie, voire d’entamer des discussions sur un emménagement avec votre partenaire. Même si ce serait le moment idéal pour vous concentrer sur les améliorations à apporter à votre maison dans le but de la rendre plus personnelle, méfiez-vous de prendre des décisions rapides. Vous ne voyez pas encore toute l’histoire en ce qui concerne l’endroit où vous serez dirigé et même une relation particulière dans votre vie, il est donc préférable de donner à tout un peu plus de temps pour se dérouler.

Lion

Appuyez-vous sur la guérison, Lion, et laissez-la transformer votre vie. Il n’est jamais facile de confronter les aspects de votre guérison qui régissent vos choix depuis votre subconscient, mais cela vous aide à mieux vous comprendre. Au lieu de vous sentir submergé par les sentiments, vous devriez avoir une approche plus équilibrée pour savoir ce qui doit être fait pour continuer à grandir et à guérir de la manière que vous désirez. Pour cette raison, il est également temps d’abandonner une blessure ou une croyance que vous laissez contrôler la direction de votre vie amoureuse. Vous méritez de vous sentir mieux, ce qui signifie que vous avez également la possibilité d’adopter un nouveau niveau de guérison.

Vierge

Lorsque vous prenez la décision de ne jamais laisser rien dépasser l’amour que vous partagez avec votre partenaire, la Vierge, vous avez également appris ce qui est nécessaire pour construire une relation à long terme. Il peut y avoir aujourd’hui des problèmes financiers qui semblent distraire ou même créer des perturbations dans votre relation. Bien que cela ne soit que temporaire, cela vous aiderait à vous rappeler ce qui compte vraiment et à essayer d’examiner toutes les questions dans le cadre d’un partenariat – plutôt que les uns contre les autres. Tout cela est pour vous aider à apprendre ce qu’il faut pour que vous vous souveniez toujours que la seule chose qui dure vraiment pour toujours est l’amour.

Balance

Il peut être sage de jeter le livre de règles précédent, la Balance, et de vous laisser expérimenter qui vous êtes une fois que la poussière semble retombée. Vous êtes par nature orienté vers le partenariat, ce qui signifie que vous rencontrez souvent des succès remarquables dans vos relations – cependant, cela peut souvent être dû à ce que vous sacrifiez en vous-même. Il se peut qu’une relation particulière soit libérée de votre vie à cette époque, et même si vous vous concentrez sur la fin, essayez également de la voir comme un nouveau départ. Faites de la place à ce qui est vraiment en accord avec votre âme afin que vous puissiez vivre la vie – et avoir l’amour – qui vous est vraiment destinée.

Scorpion

Respirez profondément et laissez-vous aller dans le fonctionnement intérieur de votre âme, Scorpion. C’est le moment d’aller en profondeur, de garder de la place pour ce que vous ressentez, d’honorer votre intuition et aussi de commencer à valider les rêves que vous avez pour votre vie. Permettez-vous de voir tout ce qui se présente comme un portail vers la guérison, mais aussi vers la purification, alors que vous effacez tout ce qui ne fait plus partie de qui vous êtes ou de la façon dont vous voulez vivre votre vie. Votre vérité est toujours présente, il vous suffira peut-être de tout trier pour pouvoir déchiffrer de quoi il s’agit. Ce faisant, vous commencerez également à prendre conscience de ce qui doit changer pour que le rêve d’amour devienne celui que vous puissiez réellement vivre.

Sagittaire

Tout ce qui s’est passé ces dernières années a conduit à ce moment, Sagittaire. Alors que vous réfléchissez à la manière d’honorer vos propres souhaits pour l’avenir, vous avez également dû faire face à la réalité : l’environnement dans lequel vous vous trouvez joue réellement un rôle important dans ce que vous êtes capable de créer. Il y a quelque chose dans votre vie qui se termine à cette époque, afin de créer l’espace pour le nouveau départ que vous recherchez. Il vous suffit de permettre que cela se produise, en sachant que vous méritez d’être entouré de personnes, et même d’un partenaire romantique, qui vous aidera à réaliser chacun de vos souhaits – sans vous retenir.

Capricorne

Pendant que vous êtes dans l’une des saisons les plus chargées, Capricorne, il est important de réfléchir à tout ce que vous avez appris sur l’équilibre. Une partie de votre parcours actuel a consisté à donner la priorité à votre vie afin que vous puissiez réussir dans tous les aspects, mais cela signifie également apprendre que votre relation doit compter autant que votre carrière ou d’autres obligations dans votre vie. Vous vous sentirez peut-être mis à l’épreuve avec ces thèmes particuliers aujourd’hui, car vous avez la possibilité de créer des limites pour protéger votre temps personnel et de vous assurer que votre partenaire sait à quel point ils comptent pour vous.

Verseau

Laissez-vous espérer le nouveau départ qui arrive dans votre vie, doux Verseau. Vous avez toujours eu un esprit aventureux et une soif de plus dans votre vie que beaucoup autour de vous. Mais ce désir de vivre tout ce que vous pouvez fait également partie de votre relation amoureuse. Utilisez cela à votre avantage et commencez à rêver davantage, à saisir de plus grandes opportunités et à essayer de croire en ce que vous ressentez comme se manifestant dans votre vie à cette époque. Vous pouvez décider à tout moment de prendre un nouveau départ dans votre relation, et aujourd’hui est peut-être l’occasion idéale de le faire afin que vous puissiez réellement expérimenter tout ce que l’amour est censé apporter à votre vie.

Poissons

Poissons, vous êtes dans une phase de cocooning, alors que vous vous préparez à une période de renaissance et de revitalisation dans votre vie. Cela vous a amené à prendre plus d’espace pour vous-même et même à travailler plus dur sur vos propres rêves personnels. Même si vous avez soif d’amour, vous ne lui accordez pas la même priorité que par le passé. Mais ce n’est pas parce que vous avez mis un terme à votre relation, ni même à votre vie amoureuse, mais parce que vous êtes dans une phase de devenir. Aujourd’hui, vous aurez enfin l’impression que ce que vous avez traité est derrière vous, les ténèbres se dissiperont et votre vérité remontera à la surface. Cela signifiera non seulement un tout nouveau vous, mais aussi une relation très différente de celle que vous avez jamais eue auparavant.

Kate Rose est écrivainastrologue spirituel, conseiller intuitif en matière de relations et de vie et conservateur de retraites sur mesure.