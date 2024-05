Horoscopes d’amour du vendredi 31 mai 2024

Avec la lune en Poissons rêveur pour un dernier jour avant de passer au Bélier impulsif, c’est le bon moment pour se concentrer sur les relations et passer du temps à réfléchir avant d’être sans aucun doute invité à agir sous l’énergie ardente du Bélier.

Ce que réserve l’horoscope amoureux du jour pour chaque signe du zodiaque du vendredi 31 mai 2024 :

Bélier

La discipline peut être une manifestation de l’amour-propre ; cela peut être un choix entre ce que vous voulez en fin de compte et une gratification rapide, ce qui peut être un auto-sabotage. Aujourd’hui, vous pouvez remarquer toutes vos tendances, notamment celles liées à l’impulsivité, et fixer des limites là où c’est nécessaire pour vivre la vie que vous méritez !

Taureau

Il arrive des choses, Taureau. Cependant, la façon dont vous gérez ce qui arrive a beaucoup de pouvoir. Au-delà de la positivité toxique, cultiver l’espoir dans votre cœur peut vous aider à traverser tout avec joie. Cependant, cela nécessite souvent un choix ou une recherche intentionnel. Cet espoir peut venir du fait de faire confiance à des choses plus grandes ou de savoir où vous en êtes maintenant, vous ne le serez pas éternellement ; le soleil se lèvera à nouveau.

Gémeaux

Vous traversez peut-être des changements amoureux, Gémeaux. Que cela se produise soudainement ou subtilement, cela pourrait vous faire tomber amoureux ou non. Il est bon d’être curieux et conscient de ce qui se passe, car cela pourrait vous surprendre.

Cancer

Aujourd’hui, l’accent est mis sur la recherche du respect de soi et sur l’établissement de limites qui le reflètent, Cancer. Pour le cultiver, vous devrez peut-être évaluer vos croyances profondément enracinées à votre sujet. Parce que vous continuerez à fonctionner selon ce que vous croyez valoir.

Leo

L’amour-propre est si important, Lion, mais ce n’est qu’une dimension de l’amour. Aujourd’hui vous rappelle la multiplication de la joie lorsque l’amour est apporté aux autres, car l’amour est limité lorsqu’il est uniquement centré sur nous-mêmes. Cela apporte satisfaction et épanouissement à notre cœur de se concentrer sur des choses plus grandes que nous-mêmes. S’impliquer profondément dans la communauté et servir les autres peut vous aider à vous sentir plus entier là où vous êtes.

Vierge

Même des années après avoir été avec quelqu’un, il y a de nouvelles choses à apprendre. Pensez à vous ; peu importe combien de temps vous passez sur cette planète, vous découvrez toujours de nouvelles choses sur vous-même ! Cela peut constituer une soirée de jeu amusante pour vous. Peut-être investir dans un jeu de cartes pour couples adultes ou même simplement rechercher des questions amusantes à se poser. Cela peut relancer un peu les choses dans votre relation et vous aider à mieux vous connaître.

Balance

Vous vous engagez peut-être à traiter les personnes avec lesquelles vous interagissez d’une certaine manière, qui reflète vous-même et non ce qui est devant vous. Aimer inconditionnellement ne signifie pas toujours que vous aimez l’ensemble du tableau, mais vous choisissez de faire preuve d’une grâce que même les parties brisées ne peuvent pas entraver.

Scorpion

Il y a toujours place à l’amélioration, y compris dans les relations. Il peut vous paraître évident où vous avez besoin de croissance, mais vous devez être plus intentionnel dans la mise en œuvre de l’ajustement. Qu’il s’agisse de la relation ou de la manière dont chaque personne se présente dans votre relation, l’honnêteté et le respect de ce qui est important sont essentiels. Recherchez de l’aide auprès de sources externes telles que des podcasts et des livres.

Sagittaire

La romance peut ou non vous venir naturellement, Sagittaire. Cependant, il peut être utile de développer vos compétences, surtout s’il s’agit de quelque chose d’important pour votre partenaire. La romance et le plaisir peuvent s’apprendre, et il existe une variété de sources en ligne pour vous aider !

Capricorne

La nourriture est son propre langage d’amour ! Aujourd’hui est une belle journée pour créer des liens avec votre partenaire ou ami. S’il y a un plat ou un endroit que vous aimez, vous pouvez le partager avec eux. C’est également une bonne occasion de se lancer dans une conversation de qualité.

Verseau

Passer du temps de qualité ne signifie pas nécessairement avoir des rendez-vous extravagants ; cela peut consister à s’imprégner de tous les moments que vous partagez ensemble. Que vous conduisiez en voiture ou emmitouflé sur le canapé, vous pouvez vous engager dans la joie et être pleinement présent. Sinon, vous pouvez planifier intentionnellement du temps de qualité. Identifiez les activités que vous aimez et prenez le temps !

Poissons

Il peut être facile de regarder autour de vous et de parler facilement de ce que vous désirez chez un ami. Cependant, aujourd’hui, nous revenons à nous-mêmes, en nous concentrant sur la façon dont nous nous comportons dans les relations. Devenir vous-même un meilleur ami peut vous aider à mieux attirer. Vous pouvez également travailler sur vous-même en valorisant les relations qui sont importantes pour vous.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.