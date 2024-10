Horoscopes d’amour du 21 octobre 2024 pour chaque signe du zodiaque

Votre horoscope amoureux du lundi 21 octobre 2024 révèle comment l’astrologie du jour améliore vos relations. Découvrez ce qui attend votre signe du zodiaque basé sur le Soleil et Pluton.

Le Soleil Balance s’aligne avec Pluton en Capricorne, intensifiant votre capacité à vous sentir autonome, à accepter le changement et à vous éloigner des cycles manipulateurs ou malsains de votre vie amoureuse. Le Soleil et Pluton franchissent les derniers degrés en Balance et en Capricorne.

Ce degré critique et final de la Balance et du Capricorne concerne la transformation, mais uniquement en acceptant les fins qui doivent inévitablement arriver. Cette journée est incroyable pour mettre fin aux cycles karmiques et atteindre de nouveaux niveaux de guérison en vous-même.

Faites des choix qui correspondent à votre vérité, et non à ce que vous pensez devoir faire ou à ce que vous vous sentez obligé de faire. Laissez-vous sentir responsabilisé, même si cela vous semble radical ou étranger, afin que vous puissiez voir ce qui doit se terminer aujourd’hui – afin que vous puissiez bientôt avoir ce nouveau départ dont vous rêvez. Voici ce qui attend la vie amoureuse et les relations de chaque signe du zodiaque ce lundi.

Découvrez ce que l’univers vous réserve Horoscopes quotidiens, prédictions astrologiques et lectures de tarot directement dans votre boîte de réception ! Vous y êtes ! Désabonnez-vous à tout moment, sans problème.

L’horoscope amoureux pour chaque signe du zodiaque du lundi 21 octobre 2024 :

Bélier

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Vous pourriez être plus concentré sur la fin de votre vie amoureuse pendant cette période, Bélier. Mais rassurez-vous car il faudra toujours une fin pour avoir un nouveau départ.

Bien que cela puisse impliquer de régler les dernières questions lors d’une séparation ou d’une rupture, cela pourrait également révéler ce qui doit se terminer pour que vous puissiez aborder l’amour de manière plus sincère et authentique.

Essayez de vous permettre de ressentir exactement ce que vous méritez, puis laissez-vous réfléchir à la façon de créer plus d’espace pour l’amour sain dont vous rêvez.

Taureau

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Taureau, il peut y avoir un sentiment d’urgence aujourd’hui, ce qui vous fait ne pas savoir comment agir ou aller de l’avant. Même si vous aimez aborder les questions de cœur plus lentement, ou du moins de manière pragmatique, une énergie intense vous entourera aujourd’hui qui vous encouragera à prendre les devants.

Essayez d’éviter la paralysie de l’analyse en vous accordant à votre intuition, en vous concentrant sur votre cœur et en étant sûr que vous seul savez quel genre de vie et de relation vous êtes censé créer.

Gémeaux

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Même s’il y aura un point de décision critique aujourd’hui, Gémeaux, il n’apparaîtra pas nécessairement dans votre relation – même si cela ne veut pas dire que cela n’affectera pas votre vie amoureuse. Beaucoup d’énergie a été déployée récemment pour vous aider à comprendre que là où vous investissez votre énergie, c’est ce qui deviendra votre priorité.

Même si vous aspirez à des amitiés significatives et à une vie sociale significative, cela ne signifie pas que cela profite toujours à vos activités amoureuses. Recherchez un changement dans vos sentiments, voire dans certaines amitiés que vous avez eues, car en choisissant l’amour, vous ressentirez que l’amour vous choisit en retour.

Cancer

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

N’abandonnez jamais un rêve simplement parce qu’il semble que cela prend beaucoup de temps à se réaliser, Cancer. Aujourd’hui, il s’agit de rester dévoué à ce que vous voulez réaliser et de savoir que tout cela revient à croire que vous le pouvez. Au lieu de penser que vous devez travailler plus dur dans votre relation, essayez de quitter une position d’autonomisation.

Apprenez à vous asseoir et à observer, prenez conscience de la place que votre partenaire souhaite occuper dans votre vie et continuez à vous concentrer sur vos rêves. Une relation équilibrée se résume à une énergie réciproque.

Lion

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

À un moment donné, il faudra que tu décides, doux Léo. Quelle que soit la planification ou la préparation, il serait préférable de faire ce pas en avant, qui donne l’impression que cela va tout changer.

Permettez-vous de libérer l’idée du timing parfait ou même de retarder l’inévitable aujourd’hui pour tirer le meilleur parti des opportunités romantiques qui filtrent actuellement dans votre vie.

Tentez votre chance sur l’amour, ou même sur vous-même en ce moment, car plus vous vivez la vie dont vous avez rêvé, plus il vous sera facile de savoir si quelqu’un d’autre est censé en faire partie.

Vierge

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Vierge, permettez-vous de connaître votre valeur et votre valeur, sans avoir le sentiment de devoir faire vos preuves. Être habilité ne signifie pas que vous avancez constamment, mais vous ressentez la paix en sachant que vous ne recevrez que ce qui honore votre moi intérieur.

Réfléchissez à tout ce que vous avez appris sur l’amour et voyez ce que fait votre partenaire lorsque vous n’essayez pas de tout garder ensemble car, dans ces moments-là, vous connaîtrez enfin la vérité.

Balance

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Au lieu de vous inquiéter si vous évitez quoi que ce soit dans votre vie amoureuse, Balance, réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez l’impression d’avoir besoin de autant d’espace ces derniers temps.

Même si finalement éviter quoi que ce soit vous obligera à intervenir et à y faire face, ce sentiment de vouloir vous échapper ou vous protéger est parfois une leçon précieuse pour vous sentir habilité à faire face à tous les défis. Et même si vous devez cultiver votre paix intérieure, n’oubliez pas que votre relation devrait idéalement aussi être un lieu de paix.

Scorpion

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Pour vous faire pleinement confiance, Scorpion, vous devez discerner votre vérité de vos blessures. Il s’agit d’un processus continu de remise en question et d’exploration de vos profondeurs. Néanmoins, cela vous permet de vous sentir plus autonome dans votre vie amoureuse – et c’est précisément là que vous devriez concentrer votre énergie pendant cette période.

Remettez tout en question, étirez-vous pour être plus transparent, voire vulnérable, et veillez à juger votre partenaire. Les jugements portés sur les autres ont souvent plus à voir avec vous-même qu’avec eux.

Sagittaire

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Ce n’est pas seulement que quelque chose se termine pendant cette période, Sagittaire, mais qu’une phase entière de votre vie se concrétise ou s’achève, selon vos choix.

Cette fin impliquera de guérir votre enfant intérieur et de changer vos limites personnelles, celles avec lesquelles vous vous autorisez à être entouré – et l’avenir de votre relation amoureuse.

Soyez conscient de ce qui fait surface aujourd’hui et rappelez-vous que se sentir autonome dans votre vie amoureuse commence par savoir ce que vous avez toujours mérité de recevoir.

Capricorne

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Il y a bien plus dans la vie que votre carrière, Capricorne. Même si cela peut sembler une vérité inconfortable, il est important de comprendre que vous traversez cette phase actuelle pour vous-même et pour votre relation.

Cette leçon vous aidera à comprendre l’importance de cette personne en particulier dans votre vie et à apprendre à atteindre l’équilibre nécessaire pour que votre partenaire n’ait jamais l’impression d’être second au travail.

Profitez des moments calmes d’introspection et connectez-vous avec votre partenaire pour partager non pas ce que vous avez pensé, mais ce que vous ressentez.

Verseau

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Même si aujourd’hui peut arriver avec quelques défis, Verseau, l’avantage est que vous allez enfin dépasser ce qui vous empêche de planifier un avenir avec votre partenaire. Vous avez toujours été une âme très intuitive, mais ce que vous avez vécu a affecté la façon dont vous percevez les événements de votre vie amoureuse.

Maintenant que vous atteignez enfin le point final de ce voyage de guérison, vous vous sentirez également plus autonome et plus enthousiaste à l’idée de commencer à planifier une vie avec celui que vous aimez, ce qui pourrait inclure un voyage exotique dans le futur.

Poissons

Photos : NASA et SparkleStroke | Conception : VotreTango

Aussi sain qu’il soit de trouver du confort et de l’aisance dans votre solitude, doux Poissons, vous devez vous assurer de créer également un espace pour des connexions positives et solidaires.

Vous avez tendance à déjà vivre dans votre petit monde ; vous pouvez vous sentir tellement à l’aise dans votre espace que vous oubliez que vous désirez également avoir une relation incroyable et même un cercle d’amis.

Essayez d’être plus conscient du fait de tendre la main aux autres, d’être le premier à suggérer un rendez-vous ou même de rappeler quelqu’un. Ces choses comptent beaucoup pour vous, car même si vous êtes à l’aise dans votre solitude, cela ne signifie pas que vous n’avez pas besoin des autres dans votre vie.

Kate Rose est écrivainastrologue spirituel, conseiller intuitif en matière de relations et de vie et organisateur de retraites sur mesure.