Horoscopes 2023 et prévisions astrologiques

Bonne année!

Cette semaine, en plus des prévisions astrologiques hebdomadaires, Psychic Zya partage également ses prédictions pour l’année à venir. Assurez-vous de faire une capture d’écran ou de mettre cet article en signet afin de pouvoir y revenir et vous y référer tout au long de l’année !

Présentation d’Astro :

2023 est saluée comme l’année du grand éveil spirituel car elle s’ajoute au nombre singulier 7. Et bien que cela soit vrai, c’est beaucoup plus profond que cela.

Le collectif dans son ensemble commencera à activer ses anciens dons spirituels/métaphysiques tout en allant vers l’intérieur pour dégager les ombres profondes.

Je vais être honnête, ce ne sera pas l’année la plus facile émotionnellement pour le collectif, mais c’est aussi l’année où vous pourrez hyper-manifester la réalité que vous voulez vraiment tant qu’elle est en harmonie avec votre chemin divin.

Si vous n’avez pas encore commencé une pratique spirituelle, faites-le immédiatement, car les soins personnels seront un thème important alors que nous progressons tous ensemble dans ces leçons à venir.

Une pratique spirituelle peut simplement consister à méditer 30 minutes par jour, à installer un autel ancestral ou à faire des promenades dans la nature. C’est simplement le moment d’aller à l’intérieur, de s’asseoir en silence et d’entendre vraiment toutes les parties de vous-même afin que vous puissiez être conscient du comportement qui vous aide ou vous retient.

En plus des gains spirituels, c’est l’année où une nouvelle génération de millionnaires sèmera ses graines et sera particulièrement rentable pour ceux du secteur spirituel/guérisseur, de l’immobilier (commercial et mondial) et du secteur technologique non propriétaire/propriétaire ( pensez AIRBNB et UBER.)

Parallèlement à l’expansion spirituelle, il y aura un reformatage de la parentalité et des familles et un ré-honneur du rôle de la mère, à la fois physique et collectif poussé à vivre plus en harmonie avec la terre mère.

Respirez profondément… retenez-la en comptant jusqu’à dix… expirez en comptant jusqu’à dix… et allons-y !

Les thèmes clés d’Universal 2023 seront: La conscience collective s’étend, le maternage et l’éducation deviennent à la mode et chéris, beaucoup se tournent vers une spiritualité alternative ou reviennent à la religion traditionnelle, libérant des traumatismes collectifs et individuels

Drapeaux rouges universels 2023 : Permettez à votre tribu de changer à mesure que votre conscience s’étend, vous vous retrouverez moins aligné avec vos proches et vos amis. C’est bon. Lâchez-vous en toute simplicité. L’isolement par le collectif propulsera une profonde révolution au niveau de l’âme et de l’ego. Nous saurons d’ici la fin de l’année ce qui compte vraiment et de combien nous n’avons pas besoin. Arrêter de fumer tranquillement et tout simplement quitter la course effrénée. Apprendre à gérer la peur de soi et des autres.

Zones idéales universelles 2023 : Si vous prenez grand soin de votre santé à la fois physique et mentale, il prendra grand soin de vous. Les voyages proches et lointains seront des thèmes majeurs cette année alors que les âmes recherchent un chez-soi et la paix. Les amants perdus depuis longtemps se réuniront pour terminer leur voyage de guérison ou se réunir guéris et prêts à partir.

Comment travailler avec :

Votre mantra : Dites-le à voix haute tous les jours pendant au moins 5 minutes en vous regardant dans le miroir, en vous baignant ou en regardant la flamme d’une bougie dorée, jaune ou blanche.

Vos couleurs porte-bonheur : Portez ces couleurs pour une abondance, une protection et une joie rapides. Ils doivent également être fortement portés lorsque vous avez besoin d’augmenter de bonnes vibrations (et votre magnétisme personnel) pour une opportunité à venir dans votre vie.

Votre symbole porte-bonheur : Ce sont à la fois des symboles de protection et de bénédiction pour votre 2023. Vous pouvez les utiliser comme porte-clés, art mural ou même comme tchotchkes que vous accrochez à votre rétroviseur. Si rien d’autre, procurez-vous une statue de l’objet et conservez-la dans la partie de la maison où vous traînez le plus.

Très bien maintenant, entrons dans ces horoscopes ! Appuyez sur le flip pour votre signe.