Horoscope quotidien pour chaque signe du zodiaque : 17 septembre 2024

La deuxième saison d’éclipses de 2024 débute avec l’éclipse lunaire de ce soir en Poissons. Les éclipses ont tendance à marquer des moments dramatiques de changement et de transition ; celle-ci en particulier vous invite à vous libérer de quelque chose qui vous a pesé : une relation qui a mal tourné, une critique de longue date envers vous-même, un vieil objectif qui n’a plus de sens pour la personne que vous êtes devenue. Il n’est jamais facile de laisser tomber ce qui était autrefois important pour vous, mais les fins que vous vivez maintenant rendront finalement possibles de nouveaux commencements.

Si vous vous sentez mécontent ou émotionnellement déséquilibré aujourd’hui, il est facile de blâmer les gens qui vous entourent : vous pensez peut-être qu’ils vous mettent trop de pression ou qu’ils vous offrent trop peu de soutien. Mais critiquer les autres ne vous fera pas vous sentir mieux pour le moment. Vous devez vous concentrer sur vous-même et éviter de vous laisser entraîner dans les drames des autres. Vos propres sentiments réclament votre attention, alors concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous soutenir.

Passer suffisamment de temps seul est probablement essentiel à votre bonheur général. Lorsque vous êtes seul, vous n’avez pas à répondre aux besoins des autres ni à vous soucier de la façon dont vous êtes perçu. Cependant, si vous passez trop de temps seul, vous vous sentirez étrange et déconnecté, et vous oublierez à quel point vous êtes aimé. La solitude que vous avez ressentie ces derniers temps pourrait commencer à s’estomper aujourd’hui à mesure que vous vous reconnecterez au monde qui vous entoure. Vous êtes entouré de soins et d’affection, alors profitez-en.

Parfois, la vie ressemble à une succession de moments insignifiants. Vous avez des bons et des mauvais jours, mais dans l’ensemble, rien ne semble changer. La plupart du temps, vous devez croire que tout cela a un sens, que tous vos efforts aboutiront à quelque chose de plus grand. Mais aujourd’hui pourrait être l’un des rares jours où vous aurez la confirmation que tout votre dur labeur n’a pas été vain, mais qu’il fait partie de quelque chose de merveilleux.

Dernièrement, vous avez ressenti le besoin de fuir, de vous transformer, de prendre la décision audacieuse qui changerait tout. Même si votre vie actuelle vous convient parfaitement, cela ne vous semble plus suffisant. Vous savez que vous êtes capable de bien plus, et que vous êtes plus cool et plus courageux que vous n’avez eu l’occasion de le prouver. Ne vous retenez pas aujourd’hui : si vous faites des choix courageux maintenant, ils vous mèneront finalement à la vie à laquelle vous aspirez.

Vous n’êtes probablement pas quelqu’un qui s’excuse rapidement. C’est peut-être votre fierté qui vous empêche de le faire ; peut-être pensez-vous que autre La personne doit d’abord s’excuser. Aujourd’hui, cependant, vous pourriez constater que de vieilles erreurs vous pèsent et si c’est le cas, c’est une bonne occasion de vous racheter. Il n’est pas trop tard pour corriger les choses – ou du moins, pour faire une véritable tentative – et vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez plus léger une fois que vous l’aurez fait.

Les désaccords de longue date avec les personnes que vous aimez vont probablement être mis en évidence aujourd’hui. Même si vous parvenez normalement à passer outre vos différences, les solutions de fortune vous sembleront insuffisantes. Même si tout le monde fait des efforts de bonne foi, personne n’est prêt à accepter un compromis qui ne fonctionne pas vraiment. Et même si cela peut être frustrant, c’est finalement une bonne chose. Si vous parvenez à surmonter les difficultés du moment, la résolution que vous trouverez sera réelle et durable, et non pas un simple pis-aller.

Dans la mesure du possible, vous prenez votre temps pour prendre des décisions importantes. Vous préférez rassembler autant d’informations que possible afin de ne pas être surpris par la suite. Mais il se peut que vous soyez particulièrement imprudent. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous voulez tout arrêter immédiatement. Si vous nourrissez un rêve secret, vous voulez commencer à le poursuivre. maintenantNormalement, faire des choix importants dans la précipitation n’est pas la démarche la plus sage, mais aujourd’hui, ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée.

Certaines personnes hésitent à fouiller trop profondément dans leur propre psyché, peut-être par peur de ce qu’elles y trouveront, mais ce n’est pas votre cas. Vous préférez déterrer la vérité plutôt que de vous contenter d’un mensonge réconfortant, et vous préférez affronter vos démons plutôt que de prétendre qu’ils n’existent pas. Par conséquent, vous vous connaissez bien et ne vous laissez pas souvent distraire par des fantasmes ou des vœux pieux. Parfois, cependant, cela finit par vous donner une vision trop pessimiste de vous-même et des autres. Vous êtes probablement une meilleure personne que vous ne le pensez, et aujourd’hui, vous pourriez démontrer à quel point vous pouvez être gentil et courageux.

Vous n’accordez pas forcément beaucoup d’importance à la sécurité. Si on vous le demande, vous répondez toujours que vous préférez une vie intéressante à une vie sûre. Mais c’est une chose de vivre des hypothèses et une autre de faire face à l’incertitude dans la vie réelle. Si ce que vous voulez vraiment, c’est l’aventure, votre défi est de ne pas reculer lorsque la route qui vous attend devient difficile. Ou si vous découvrez que le confort et la sécurité sont plus importants pour vous que vous ne le pensiez, il n’y a pas de quoi en avoir honte : vos valeurs ont le droit d’évoluer.

La vie ne peut pas toujours Sentez-vous grandiose et excitant : certains jours sont ordinaires, certaines conversations sont fades. Aujourd’hui, cependant, les moments et les interactions que vous pensez être ennuyeux et ennuyeux pourraient finir par vous surprendre : peut-être seront-ils plus intéressants que vous ne l’espériez ou finiront-ils par ouvrir des portes vers de nouvelles possibilités passionnantes. Ne vous précipitez pas sur les petites choses pour pouvoir passer plus vite aux parties amusantes. Si vous ouvrez votre esprit, les gens pourraient se révéler plus imprévisibles que vous ne l’aviez prévu.

Plus vous travaillez longtemps vers un objectif particulier, plus il est difficile de s’arrêter – mais il n’y a aucune règle qui vous oblige à le faire. avoir de continuer à faire ce que vous avez fait. Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis, décider que votre plan actuel ne fonctionne pas et prendre un risque sur ce que vous faites. vraiment Si vous n’êtes pas satisfait de la direction de votre vie, aujourd’hui vous offre l’opportunité de changer de cap.

Dernièrement, vous avez hésité à affirmer vos besoins ou vos limites : vous êtes parfaitement conscient que les autres attendent de vous que vous soyez altruiste. Mais à un certain moment, ignorer vos besoins au nom du groupe devient insupportable, alors aujourd’hui, soyez honnête quant à ce que vous voulez. Les gens de votre vie pourraient répondre plus généreusement que vous ne le pensez – et s’ils ne le font pas, même si vos modestes demandes créent des drames ou des chagrins, prendre position en vaudra la peine.

