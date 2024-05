Horoscope pour chaque signe du zodiaque le 29 mai – La Lune entre en Poissons

La Lune quittera le Verseau analytique pour entrer dans le paysage onirique des Poissons spirituels. Le Soleil sera en Gémeaux. Voici comment ces deux énergies affectent chaque signe du zodiaque à partir de mercredi.

Horoscope quotidien du 29 mai 2024 :

Bélier (21 mars – 19 avril)

Vous sentez-vous bloqué émotionnellement ? Parfois, une bonne sieste est ce dont vous avez besoin pour vous sentir prêt pour la journée. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire de spiritualité. Puisez dans votre puissance supérieure par la prière, la méditation et l’écriture. Essayez des choses qui vous aident à vous sentir connecté à la nature, comme jardiner ou écouter de la musique classique. Jouez une musique de fond apaisante lorsque vous le pouvez et prenez une tasse de thé pour renforcer votre sentiment de calme.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Certains partenariats peuvent montrer des signes de détachement, ce qui devrait vous convenir si vous pensez déjà que la relation n’est pas mutuellement bénéfique. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire de réseautage professionnel et d’amitiés, et elle se connectera bientôt à Neptune, la planète des choses cachées. La situation est peut-être trouble en ce moment, mais

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Vous êtes ce que vous imaginez être, et le pouvoir de l’intuition, de l’instinct et de l’imagination sera à votre disposition au cours des prochains jours. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire de carrière et de statut social. C’est le moment idéal pour créer un tableau de vision ou pour définir une intention pour l’avenir. Les intentions elles-mêmes ne suffisent pas pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, alors élaborez un plan d’action. Écrivez vos étapes, puis prévoyez de vous occuper en milieu de semaine lorsque la Lune entre en Bélier.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Vous apprenez chaque jour quelque chose de nouveau, même si vous n’en êtes pas conscient, car certaines connaissances vous parviennent passivement. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire d’enseignement supérieur et de philosophies personnelles. Que regardez-vous chaque jour ? Acceptez-vous des choses qui vous donnent d’excellentes idées et vous poussent à être votre moi le plus élevé ? Réduisez la négativité des médias sociaux et créez des filtres pour vous aider à éviter les messages qui ne sont pas bons pour vous de les faire défiler quotidiennement.

Lion (23 juillet – 22 août)

Le monde des esprits est toujours à l’œuvre et il est étonnant de voir comment l’univers obéit à vos ordres lorsque vous avez besoin de quelque chose. Ainsi, lorsque la Lune entre en Poissons, votre maison solaire de ressources partagées, vous pourriez recevoir un cadeau inattendu. C’est peut-être exactement ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez aussi. C’est bien de penser que vous pouvez signaler l’univers et être entendu, mais ne vous limitez pas. La chance arrive à ceux qui travaillent pour cela, alors renseignez-vous autour de vous. Rechercher des solutions. Montrez que vous êtes prêt à faire preuve de sagesse avec les ressources qui vous sont offertes.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Certaines promesses que vous avez faites doivent prendre fin parce qu’elles ne sont pas ce que vous aviez imaginé. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire des engagements, et cela pourrait être lié aux liens spirituels que vous avez noués avec des relations qui semblaient au début bénéfiques mais qui sont devenues malsaines et dures pour votre cœur. Le silence peut être d’or, et aussi douloureux que cela puisse être de dire au revoir à quelqu’un, trouvez un système de soutien pour vous aider à vous en sortir. Prenez-le un jour à la fois, car cette Lune peut créer de l’incertitude au début, mais vous fournira ensuite plus de perspicacité et de lumière plus tard.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Il y a un air d’intentionnalité qui vous attend tout au long de la journée. Vous vous voyez peut-être faire des choses qui ne sont pas importantes ou qui passent inaperçues aux yeux des autres. Mais une vibration plus élevée se produit, vous rapprochant du but de votre vie. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire des routines quotidiennes. Les grands penseurs et contributeurs sociaux mesurent leurs activités quotidiennes, et si vous le faites, vous pouvez voir quelle est la valeur de chaque élément pour vous. Prenez note mentalement de ce que vous ressentez. Essayez de faire moins de ce qui semble désagréable. Supprimez l’énergie négative de votre vie et recherchez plus de joie.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

C’est une belle journée pour créer le type de vie que vous souhaitez et vous entourer d’un paysage de beauté à travers les arts visuels ou la musique. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire de créativité. Regardez les murs de votre maison et voyez s’il existe des moyens de l’embellir davantage. Considérez toute votre maison comme un paysage qui attend que vous y apposiez votre signature et y ajoutiez votre personnalité. Vous pouvez commencer petit et construire des objets un objet adorable à la fois. C’est une excellente excuse pour aller dans une friperie ou pour consulter les soldes dans les magasins de décoration.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

C’est merveilleux de pouvoir passer du temps en famille, et de nombreuses personnes qui n’ont aucun lien de sang sont aussi comme une famille pour vous. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire composée de votre maison et de votre famille, alors pourquoi ne pas contacter votre tribu d’âmes et voir comment se réunir ? Si vous ne pouvez pas être ensemble en personne, essayez de créer davantage d’occasions de rester en contact au-delà de l’envoi d’une bobine amusante. Envoyez des messages texte, des notes vocales ou passez un appel réel.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

L’esprit et l’esprit humains sont si étonnants que vous pouvez sentir qu’un ami pense à vous lorsque vous êtes à des kilomètres l’un de l’autre. La Lune hautement spirituelle entre en Poissons, votre maison solaire de communication. Réfléchissez à ce que cela signifie si vous avez une intuition à propos de quelque chose ou une forte intuition à propos d’un ami. Appelez pendant cette période ou faites-leur savoir que vous pensez à eux. Vous n’arrivez pas à nous contacter ? Envoyez une prière avec amour et lumière. Vous pouvez ressentir quelque chose au-delà de ce que vous savez à ce moment-là.

Verseau (20 janvier – 18 février)

L’argent a une vibration et vous pouvez l’attirer ou la diminuer, souvent en fonction de ce que vous ressentez. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire de l’argent, alors pensez à votre relation avec les revenus et les finances cette semaine. Vous sentez-vous positif à propos de l’argent ? Avez-vous des croyances négatives sur la manière de l’obtenir ou sur son fonctionnement ? Pensez à écouter des vidéos méditatives sur la loi de l’attraction ou prenez un exemplaire du livre et lisez-le d’un bout à l’autre. Inscrivez-vous à des podcasts sur les influenceurs financiers ou lisez des articles citant William Buffet pour élargir votre état d’esprit dans ce domaine.

Poissons (19 février – 20 mars)

Il n’est jamais trop tard pour recommencer. En fait, être plus âgé peut être un avantage si vous espérez atteindre un grand objectif de vie. La Lune entre en Poissons, votre maison solaire de développement personnel. Fixez des objectifs élevés pour l’avenir. Visez votre propre grandeur. Considérez la première chose que vous aimeriez accomplir cette année et au cours de votre vie. Engagez-vous à le faire. Si vous avez besoin d’embaucher un mentor ou quelqu’un pour vous coacher pour réaliser votre rêve, réservez des consultations, dont beaucoup sont disponibles gratuitement, et commencez votre incroyable voyage.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.