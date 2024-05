Horoscope pour chaque signe du zodiaque le 27 mai – La Lune entre en Verseau

La Lune quittera le signe du Capricorne pour entrer en Verseau, où elle restera jusqu’en milieu de semaine. Le Soleil est en Gémeaux. Voici comment ces deux énergies affectent notre horoscope quotidien à partir de lundi.

Horoscope quotidien de chaque signe du zodiaque du 27 mai

Bélier (21 mars – 19 avril)

Il est temps de devenir social, Bélier. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire d’amitié, et même s’il peut sembler difficile de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, il existe de nombreuses possibilités en ligne. Vous pouvez rejoindre un groupe Facebook ou rechercher des rencontres dans votre communauté locale. Si vous avez un ami qui est un papillon social, demandez-lui de vous présenter de nouvelles personnes et de vous aider à vous connecter.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Vous pouvez élargir votre expertise professionnelle et votre influence cette semaine en exploitant l’énergie de la Lune. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire de carrière. C’est le moment idéal pour suivre un cours en ligne ou vous inscrire aux CEU nécessaires. Si vous recherchez du travail à distance, mettez à jour votre CV et votre lettre de motivation et commencez la recherche d’emploi. Vous pourriez avoir de la chance au cours de cette semaine et trouver un travail indépendant ou parallèle pour vous lancer.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Poussez-vous pour atteindre un nouveau sommet dans votre vie personnelle. Pour ce faire, vous souhaiterez acquérir des connaissances supplémentaires que vous n’avez pas actuellement. Heureusement, la Lune entre en Verseau, votre maison solaire d’éducation. Cela ouvre la porte à la rencontre d’un mentor, d’un enseignant ou d’un allié pour vous aider à atteindre votre objectif. Si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue, de l’IA ou du codage à l’espagnol, vous aurez peut-être de la chance en obtenant les ressources et les outils nécessaires.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Les gens adorent parler, et parfois, lorsque vous avez des informations juteuses, il leur est difficile de garder le silence. Cet avertissement vous parvient lorsque la Lune entre en Verseau, votre maison solaire des secrets. Vous pouvez permettre à vos gardes de se déplacer autour d’une foule où vous vous sentez à l’aise et en sécurité. Attention à ne pas trop parler sans réfléchir sur le long terme. Il est toujours temps de s’ouvrir plus tard, mais une fois que les mots sont prononcés, il est impossible de les reprendre. Soyez donc prudent dans ce que vous dites, à moins que vous ne soyez certain que vous êtes d’accord pour le partager avec d’autres que vous ne connaissez pas.

Lion (23 juillet – 22 août)

Vous savez ce que vous voulez, et c’est pourquoi vous n’allez pas vous contenter de moins que ce que vous pensez mériter. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire d’engagements, et vous pourriez avoir quelques domaines de votre vie qui exigent beaucoup de votre temps. Certains peuvent en valoir la peine, d’autres sont agréables à faire mais non essentiels. Au lieu d’accepter que c’est ce que c’est, commencez à modifier vos priorités et à réduire vos responsabilités. De cette façon, vous pouvez donner davantage de vous-même aux choses qui comptent le plus pour vous et vous sentir bien dans ce que vous apportez.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Certaines habitudes et rituels quotidiens doivent être pris en charge par vous, mais peut-être que votre budget peut vous permettre d’embaucher une personne pour prendre en charge cette tâche. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire de routines et de petites tâches. Peut-être qu’embaucher une personne de ménage pour venir chez vous une fois par mois peut être d’une grande aide. Si vous effectuez quelques courses qui peuvent être automatisées par livraison automatique, vous pouvez gagner du temps lors de vos achats. Vous pensez peut-être que c’est une demande frivole, mais voyez à quel point cela fait du bien de les supprimer de votre liste de tâches quotidiennes. Vous vous demandez peut-être même pourquoi vous ne l’avez pas fait plus tôt.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Avec l’IA, vous n’avez pas besoin d’être un artiste qualifié pour que vos idées passent de l’imagination à la conception. Vous pouvez apprendre à utiliser ChatGPT et créer des images que vous aimez et que vous souhaitez partager avec les autres. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire de créativité, et c’est le moment idéal pour apprendre à concevoir quelque chose que vous voulez faire. Si vous hésitez, sortez de votre zone de confort. Regardez quelques vidéos pratiques sur le sujet et essayez-les.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Vous voulez vous sentir en sécurité et à l’aise pendant les prochains jours, c’est pourquoi avoir les choses en ordre chez vous est un besoin plus qu’un désir. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire. C’est le moment de s’organiser et de se concentrer sur le désencombrement de votre espace personnel. Allez à fond Marie Kondo et demandez-vous si un article « suscite de la joie ». Sinon, vous pouvez peut-être permettre à quelqu’un d’autre d’être béni par la possession et de la donner à un ami ou à une friperie.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Vous avez beaucoup plus réfléchi grâce à Mercure dans son signe d’exaltation, et maintenant, avec la Lune entrant en Verseau, votre maison solaire de communication s’illumine. Vous écrirez avec plus de facilité. Il vous sera beaucoup plus facile de faire passer votre message. Vous pouvez trouver de la joie dans des choses comme les livres et la poésie ou les jams de créations orales dans votre communauté. C’est le moment idéal pour dire aux gens à quel point ils comptent pour vous. Si vous avez une lettre importante à envoyer, concentrez-vous dessus pour la terminer en milieu de semaine.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

La cryptographie et d’autres formes de monnaie peuvent être intéressantes à étudier dès maintenant. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire de l’argent, alors investissez votre énergie dans l’apprentissage de la finance, des tendances et des nouvelles stratégies de création de richesse. Lisez et abonnez-vous aux livres blancs qui partagent des informations sur des sujets financiers. Suivez les influenceurs sur des podcasts qui donnent des conseils et plongez-vous dans l’actualité.

Verseau (20 janvier – 18 février)

C’est toujours agréable de pouvoir se concentrer sur ses désirs et ses besoins. La Lune entre dans votre maison solaire de développement personnel, vous permettant de consacrer du temps et de l’espace à faire les choses que vous voulez au lieu de regarder la télévision ou de passer du temps sur Facebook. Écrivez une liste de livres que vous aimeriez lire au cours des prochaines semaines. Réfléchissez aux domaines que vous souhaitez développer dans votre personnage. Si nécessaire, choisissez un mentor de confiance en tant que responsable et engagez-vous à apporter un changement clé au cours des 30 prochains jours.

Poissons (19 février – 20 mars)

C’est étrange comme l’univers peut révéler la vraie nature d’une personne quand on s’y attend le moins. La Lune entre en Verseau, votre maison solaire d’ennemis cachés. Vous pourriez entendre un commentaire ou lire un texte qui ne vous est pas destiné. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. L’univers révèle toujours ce que vous devez savoir, et si vous vous dirigez dans la mauvaise direction ou si vous faites confiance à une personne qui a de mauvaises intentions, vous le découvrirez bientôt.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.