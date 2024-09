Horoscope pour chaque signe du zodiaque le 22 septembre 2024 — Début de la saison de la Balance

Votre horoscope du 22 septembre 2024 est ici avec une prévision astrologique pour ce dimanche. Nous respirons un air frais alors que la Lune et le Soleil entrent dans les signes d’air. La Lune quitte le Taureau pour entrer dans les Gémeaux, et le Soleil entre dans la Balance.

L’automne commence avec l’équinoxe d’automnesignalant le début de la saison de la Balance. Dimanche marque un tournant important, car la nuit et le jour ont une durée égale. Un Soleil en Balance nous invite à nous concentrer sur notre besoin de maintenir l’équilibre dans nos vies. Alors que nous avançons vers la fin de l’année, la lumière du jour commence à raccourcir et l’obscurité s’étend, symbole d’un processus de restauration. C’est pourquoi l’équinoxe signifie « nuit égale » – le jour et la nuit sont désormais égaux.

Une nouvelle saison solaire signifie de nouvelles choses sur lesquelles se concentrer. Voyons comment ces changements affectent l’horoscope quotidien de chaque signe du zodiaque.

Horoscope du jour de votre signe du zodiaque pour le dimanche 22 septembre 2024.

Bélier (21 mars – 19 avril)

C’est le moment idéal pour comprendre ce qui a atteint sa date d’expiration, afin de faire appel à une énergie plus fraîche, notamment en ce qui concerne les habitudes relationnelles malsaines ou pour initier des conversations importantes avec vos proches. Vous serez peut-être amené à ralentir votre rythme, car vous pourrez utiliser ce temps de réflexion pour effectuer des changements fondamentaux qui peuvent ouvrir une nouvelle voie où la guérison et la perspicacité peuvent circuler.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Répondez à l’appel de la véritable mission. Quelque chose en vous est prêt à ouvrir les portes, à vous débarrasser des vieilles peurs qui s’accrochent à la vie. Inscrivez-vous à tous les pass de cours pour vous défouler et étirer vos muscles vers de nouveaux sommets. Quels objectifs ou aspirations personnelles avez-vous négligés à cause de la peur ou du doute de vous-même ? Comment pouvez-vous commencer à faire face à ces peurs et prendre des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs ?

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

C’est une excellente occasion de plonger au plus profond de votre être intérieur pour observer comment votre monde émotionnel peut vous empêcher d’activer votre énergie créatrice. Lorsque nous n’avons pas traité les expériences passées, notre centre créatif peut se sentir bloqué et stagnant. C’est le moment idéal pour vous concentrer sur la façon dont vous pouvez simplifier votre routine.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

C’est un moment formidable pour examiner de plus près où vous vous trouvez actuellement au lieu de vous laisser aller et de vous abandonner à la nature des choses telles qu’elles sont actuellement. Forcer quelque chose à se produire n’est peut-être pas la meilleure ligne de conduite ; il est peut-être préférable d’exécuter ce que vous pouvez contrôler et de laisser les choses se mettre en place naturellement. Vous vous demandez peut-être : « Comment puis-je me débarrasser du besoin de tout contrôler ? »

Lion (23 juillet – 22 août)

Agissez sur les limites et les obstacles qui peuvent actuellement entraver votre capacité à franchir les prochaines étapes de vos ambitions. Vous vous rendrez peut-être compte qu’il existe des systèmes et des structures en place qui peuvent remettre en question vos objectifs de réussite. Parfois, nous devons prendre du recul par rapport aux défis que nous percevons afin de pouvoir avoir une meilleure perspective sur les changements fondamentaux que nous devons apporter.

Vierge (23 août – 22 septembre)

C’est une période cosmique incroyable pour que vous puissiez voir le monde plus clairement, pour que vous puissiez déraciner les croyances limitantes qui ne sont pas basées sur la réalité mais sur des peurs inconscientes. C’est un moment incroyable pour que vous vous présentiez plus hardiment au monde afin que vous puissiez intégrer de nouvelles parties de vous-même que vous avez peut-être réprimées. Quelles peurs inconscientes ou croyances limitantes ont fait surface pendant cette période ? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience comme une opportunité pour déraciner ces croyances et les remplacer par une vision plus claire et plus réaliste de vous-même et du monde ?

Balance (23 septembre – 22 octobre)

C’est le moment idéal pour observer les phases et les cycles de notre vie qui ont rempli leur fonction afin qu’une renaissance puisse avoir lieu. Cependant, il est important de comprendre où la familiarité et le confort nous empêchent de bouger et de stagner. Nous pouvons nous libérer de la peur en faisant de petits pas en dehors de notre zone de confort pour faire entrer une nouvelle énergie qui incite au changement.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

C’est le moment idéal pour faire une pause et comprendre votre raison d’être. Peut-être que le moment est venu de laisser tomber tout ce qui, dans votre vie, ne vous apporte pas un sens ou un but plus élevé. Vous serez peut-être amené à découvrir si vos plans ont été créés à partir d’une base de sagesse et de sens, ou si vos objectifs ont été créés à partir d’un lieu superficiel. Revenez à vos valeurs fondamentales pour savoir ce qui est vrai pour vous et votre cœur.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Aujourd’hui est une bonne occasion de ressentir l’étendue de votre paysage intérieur. C’est une excellente journée pour voir votre monde intérieur comme un chemin d’exploration infinie. Nos royaumes intérieurs sont riches en imagination, en visions et en art. C’est le bon moment pour comprendre que vous n’avez pas besoin de quitter votre environnement ordinaire pour vivre une aventure ; vous pouvez être là où vous êtes et être transformé en vous déconnectant du bruit extérieur et en plongeant dans la richesse de votre esprit.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Il est important que vous sachiez comment vous maintenez un équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour vous permettre de penser de manière créative. Votre nature plus ambitieuse est activée pendant cette période et vous pouvez avoir l’impression de pouvoir assumer plus de tâches que d’habitude. Mais il est important de revoir les ambitions qui valent la peine d’être poursuivies maintenant et celles qui peuvent être mises en pause. N’oubliez pas que vous courez votre propre course.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Envisager les choses avec un objectif plus profond peut vous aider à rester motivé, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats de vos efforts. En vous concentrant sur ce qui vous motive, vous êtes capable de persévérer à travers les différentes phases et cycles de votre vie tout en gardant une perspective optimiste plutôt que de prendre des décisions à haut risque en faisant preuve d’une foi aveugle.

Poissons (19 février – 20 mars)

Cette phase peut vous aider à réfléchir à ce à quoi vous vous accrochez actuellement et qui peut vous empêcher d’être pleinement vulnérable avec ceux qui vous entourent. Lorsque nous sommes capables de nous pardonner, nous sommes beaucoup plus disposés à pardonner aux autres du passé. En même temps, il est important de laisser cela se dérouler naturellement sans vous forcer à abandonner les émotions douloureuses, car la véritable guérison se produit avec le temps.

Sade Jackson est un astrologue psychologueécrivaine et guérisseuse énergétique. Elle écrit sur la tradition jungienne, la créativité, le mysticisme féminin et l’astrologie sur Substack.