Horoscope pour chaque signe du zodiaque du 31 mai 2024 – La Lune entre en Bélier

La lune quittera les Poissons rêveurs pour entrer dans le fougueux Bélier. Puisque la lune donne le ton émotionnel de la journée, en tant que collectif, nous pouvons nous attendre à nous sentir énergiques pour sortir de notre zone de confort. Alors que la saison des Gémeaux bat son plein, nous avons l’énergie et l’impulsion nécessaires pour collaborer avec les autres. Voici comment ces énergies affectent chaque signe du zodiaque le vendredi 31 mai.

Découvrez comment la lune entrant en Bélier affecte l’horoscope quotidien du signe du zodiaque du 31 mai 2024.

Bélier (21 mars – 19 avril)

Quel est le but de votre vie ? Si vous n’êtes pas sûr, fixez-vous un nouvel objectif et essayez de le découvrir. La Lune entre dans votre signe, Bélier, activant votre maison solaire de développement personnel. Ce que vous vouliez il y a cinq ans n’est peut-être pas la même chose que vous désirez aujourd’hui. Vous évoluez et avec les Nœuds du Destin dans votre signe toute l’année, votre motivation pour le changement est renforcée. Essayer de nouvelles choses. Cherchez des moyens de vous améliorer pour vous rendre heureux.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Vous pouvez savoir quand quelqu’un n’est pas authentique avec vous, et lorsque la Lune entre en Bélier, les personnes qui sont des ennemis deviennent évidentes pour vous. Faites attention à ce qui semble être l’intention d’une personne lorsque vous interagissez avec vous. Si vous repérez un drapeau rouge, notez-le mentalement. Ne l’ignorez pas. Les situations peuvent être antagonistes sous une Lune Bélier. Essayez de minimiser les facteurs de stress et d’apporter des changements à votre routine qui vous conviennent et ne demandent pas beaucoup d’efforts.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

N’oubliez pas qu’un sourire amical fait presque toujours beaucoup de chemin, et plus vous vous entendez bien avec les personnes que vous rencontrez, mieux c’est. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire des amitiés. Vous pouvez établir des liens rapides et des amitiés rapides. C’est le jour idéal pour faire du speed dating ou du réseautage, pas nécessairement pour des amitiés durables, mais pour se sentir moins seul.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Vous apprenez à gravir les échelons et, selon le type d’entreprise dans laquelle vous travaillez, cela peut sembler très compétitif. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de carrière et de statut social, qui vous permet d’être vous-même et de créer des souvenirs impérissables.

Lion (23 juillet – 22 août)

Vous pouvez étudier rapidement, Lion, et lorsque la Lune entre en Bélier, votre maison solaire d’enseignement supérieur, votre esprit est grand ouvert à l’apprentissage et à de nouvelles connaissances. Si vous souhaitez suivre un cours le week-end pour apprendre une nouvelle langue ou maîtriser un métier, c’est le moment idéal pour vous inscrire. Une étude indépendante est idéale. Avec la Lune dans un autre signe de feu, faire de la gymnastique suédoise peut améliorer votre humeur !

Vierge (23 août – 22 septembre)

Il est difficile de demander les choses dont vous avez besoin lorsque la fierté fait obstacle, mais il y a beaucoup d’optimisme pour supprimer tout blocage d’abondance. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de secrets et de ressources partagées. Si vous avez besoin de faire des recherches sur les prêts immobiliers ou les subventions pour une entreprise, ou si vous recherchez des bourses ou du financement pour un ami, vos efforts peuvent être très fructueux en ce moment. Demandez autour de vous et voyez ce que vous trouvez.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

La communication est la clé d’une relation florissante, mais lorsque vous souhaitez être proche et transparent, une courbe d’apprentissage peut s’avérer nécessaire. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire d’engagement, et cette énergie peut vous sembler intense. Vous pouvez être plus sensible à l’intensité des autres. Dans les situations qui vous obligent à faire des compromis, la tension peut être ressentie comme une attaque si vous ne vous y attendez pas. Soyez un artisan de la paix, Balance, et observez la situation au lieu d’en être affecté.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Faire avancer les choses rapidement est un jeu d’enfant lorsque la Lune entre en Bélier, votre maison solaire des tâches quotidiennes. Planifiez vos tâches les plus urgentes aujourd’hui et demain. Visez de courtes périodes de productivité pour accomplir beaucoup de choses. Passez en revue votre liste de priorités hebdomadaire pour voir si les choses peuvent être accomplies plus tôt. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point vous parvenez à trouver des opportunités pour passer un appel téléphonique ou répondre à un petit besoin de soins personnels, comme une coupe de cheveux ou des courses, avant la fin de la journée.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous décidez de faire et, au cours des prochains jours, votre enfant intérieur a envie de jouer. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de créativité. Votre nature imaginative peut imaginer toutes sortes d’aventures amusantes à tenter. Vous êtes un preneur de risques naturel, et même si cela peut être idéal pour essayer de nouvelles choses qui font monter votre adrénaline, vous devez également faire attention à calculer les risques. L’énergie du Bélier peut également être sujette à des accidents soudains, donc si vous envisagez de sauter, regardez avant de vous lancer dans quelque chose que vous pensez être amusant mais qui comporte un risque plus élevé que la moyenne.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Être entouré de parents et de personnes qui détiennent beaucoup d’autorité peut être amusant, une expérience d’apprentissage et, oui, stressant. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire composée de votre maison et de votre famille. Alors, si vous travaillez dans une entreprise familiale, attendez-vous à quelques coups de tête lors d’entretiens qui nécessitent collaboration et travail d’équipe. Si vous avez une réunion de famille ou un rendez-vous ce soir avec les gens, il peut y avoir un courant de tension sous-jacent à gérer. Garder les choses légères et rester plus indépendantes peut assurer le bon déroulement des choses.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Vous êtes un penseur, et lorsque la Lune entre en Bélier, votre maison solaire de communication, vous remarquerez peut-être des choses que les autres ne remarquent pas. Cela pourrait conduire à une dispute sur les détails que vous voyez, mais pas sur d’autres. Le Bélier est une énergie qui évolue rapidement, alors réfléchissez bien si une dispute ou une discussion doit persister. Si vous décidez de reporter quelque chose à plus tard, les problèmes peuvent se résoudre naturellement. Aujourd’hui, il est préférable de partager des informations rapides, de donner de brefs aperçus et de ne pas essayer d’approfondir plus que nécessaire sur un sujet.

Poissons (19 février – 20 mars)

Dépensier ou économe ? Le choix vous appartient lorsque la Lune entre en Bélier, votre maison solaire de l’argent et transite pour les prochains jours. C’est le moment d’être économe et de ne pas trop vous dépasser. Cependant, des factures ou des dépenses soudaines peuvent survenir aujourd’hui et demain. Prenez-les dans la foulée. Vous découvrirez peut-être de l’argent dans un endroit que vous avez oublié, ou bien le travail et l’argent peuvent vous aider à joindre les deux bouts.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.